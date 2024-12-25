Дима Билан объяснил, почему никогда не пробует съедобные подарки от поклонников

Фанаты нередко передают своим кумирам подарки, но далеко не все селебрити готовы их принимать по ряду причин. Например, заслуженный артист России Дима Билан воздерживается от употребления съедобных презентов от поклонников после мистической истории, которая запомнилась ему физическим страданием.

"Я не ем подарки никогда – ни тортики, ни пирожные, ничего", – призналась 43-летняя знаменитость.

В недавней беседе с медиумом Владом Череватым певец рассказал, что однажды его накормили печеньем, после чего его состояние резко ухудшилось. По словам Билана, тогда ему показалось, что в него вселилось нечто. Дима обратился к знакомым, которые посоветовали ему умыться святой водой через дверную ручку.

В тот момент артист был готов использовать любые средства, чтобы поскорее прийти в себя, ведь это случилось непосредственно перед важными съемками.

Влад Череватый поинтересовался, получает ли Дима Билан от своих поклонников странные подарки: например, восковые свечи и зеркала. К удивлению медиума, певец ответил утвердительно.

"Да, [такое] сплошь и рядом", – сказал артист.

Ранее Дима Билан рассказывал, что однажды отказался от дуэта с Леди Гагой. Слова певца приводил женский журнал "Клео.ру".