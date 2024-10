Дима Билан отказался от дуэта с Леди Гагой: Была бы интересная история

В недавней беседе с журналистами заслуженный артист России Дима Билан рассказал, с кем из мировых звезд ему приходилось видеться. По словам певца, за всю жизнь он пересекался со многими знаменитостями, чьи имена знают все. В частности, исполнитель хита Never Let You Go находился рядом с Эми Уайнхаус, Рианной, Джулией Робертс, Снуп Догом и даже Майклом Джексоном и Джеймсом Брауном.

Также, по словам Димы Билана, он записал дуэт с Нелли Фуртадо, известной по хитам Say It Right и Waiting For The Night. Однако совместный трек так и не был выпущен, с сожалением рассказал российский артист. "Но я его слышал", – уточнил певец.

Кроме того, Дима Билан мог бы обзавестись совместной работой с Леди Гагой, но от дуэта отказался. Как отметил артист, тогда ставшую мировой звездой певицу мало кто знал. "А так была бы история интересная", – с плохо скрываемым сожалением сказал исполнитель, улыбнувшись журналистам.

Напомним, Дима Билан стал известен за пределами России в нулевых годах, когда принимал участие в песенном конкурсе "Евровидение". В 2006-м, в Греции, артист занял второе место, а в 2008-м, в Сербии, – первое.