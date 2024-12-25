Анна Седокова вышла на связь после новостей о похоронах и кремации Яниса Тиммы

Известная певица Анна Седокова оказалась на больничной койке с нервным срывом после того, как стало известно о смерти ее 32-летнего экс-супруга Яниса Тиммы. Через несколько часов после произошедшего артистка записала видео и заявила, что ее жизнь в последние годы "была похожа на ад". С тех пор экс-солистка "ВИА Гры" не появлялась онлайн.

Сегодня Анна все же вышла на связь в своем блоге. Певица изменила фото в профиле, а в описании аккаунта Седокова написала фразу на английском, которая в переводе звучит так: "Вы знаете мое имя, но не мою историю".





А пока поклонники гадают, что же имела в виду 42-летняя певица, появились новости о том, что тело Яниса Тиммы все же доставили в Латвию. До этого сообщалось, что у родных возникли сложности в этом вопросе, и больше недели баскетболист находился в морге. Родные отметили, что спортсмена кремируют.

"Благодарим всех за поддержку. Проститься с Янисом можно будет 27 декабря в 15:00 в Рижском крематории", – написала сестра Яниса Лелде Жандецка.



Напомним, баскетболиста не стало 17 декабря. Тело Яниса обнаружили в подъезде московской пятиэтажки, на первом этаже которой расположен хостел. Именно там жил Тимма после приезда в Россию из Штатов. Рядом с бывшим мужем Седоковой обнаружили телефон, на заставке которого была просьба позвонить Анне. Певица и баскетболист развелись за неделю до трагедии.



Ранее юрист Катя Гордон высказалась о Седоковой после смерти бывшего мужа.