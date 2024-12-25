Ксения Бородина рассказала об отношениях с бывшей женой Николая Сердюкова и их дочерью

Летом этого года Ксения Бородина объявила об отношениях с Николаем Сердюковым. А уже в декабре возлюбленный телеведущей встал перед ней на одно колено и предложил выйти за замуж. Как и у теледивы, у блогера есть неудачный брак за плечами. Во время союза с Алиной Акиловой на свет появилась единственная дочь Сердюкова Николь. Поговаривали, что раньше Бородина была подругой бывшей жены своего избранника, однако обе женщины это опровергли.

Тем не менее, после того как пара объявила о своем романе, Акилова отписалась от Бородиной в соцсетях. Тогда поползли слухи, что бывшая жена Николая не приняла его новые отношения и избранницу. Ксения призналась, что сама хотела рассказать Алине о романе, но она узнала об этом от посторонних. И все же разговор у них состоялся.

"Потом, конечно, мы созвонились, поговорили. И ни радости, ни огорчения я не услышала. Если честно, я не сильно поняла ее реакцию", – поделилась экс-ведущая "Дома-2".



Бородина призналась, что Акилова поставила бывшему мужу условие – не знакомить дочь с телеведущей. Вероятно, блогерша переживала, что эти отношения ничем хорошим не закончатся и не следует лишний раз беспокоить ребенка. Впрочем, Николай бывшую жену не послушал, и теперь Николь отлично ладит с Бородиной и ее дочерьми.



"Коля просто объяснил, что я его семья, что для него вся эта история серьезна, что это не то, чтобы сегодня он со мной в отношениях, а завтра нет", – рассказала звезда.



Свадьба Бородиной и Сердюкова состоится в 2025 году. Подробностями торжества пара пока не делится, однако точно известно, что помпезной церемонии со множеством гостей не будет. Но и совсем скромный праздник устроить не получится, признавалась Ксения: "Мы будем сильно суживать круг, конечно, как получится. Но из серии 20 человек точно не выйдет".



Ранее была раскрыта стоимость помолвочного кольца Бородиной.