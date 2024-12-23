Катя Гордон заявила, что презирает Анну Седокову после смерти бывшего мужа

После того как стало известно о кончине Яниса Тиммы, Катя Гордон раскритиковала Анну Седокову, за что ее пристыдили в Сети. Многие заступились за артистку и отметили, что и юристу следовало бы проявить сочувствие к потерявшей близкого человека исполнительнице. Однако Гордон стоит на своем и жалости к Анне не испытывает. В своем Telegram-канале она заявила, что презирает Седокову.

Катя заявила, что ей жалко спортсмена, который связался с певицей. По словам адвоката, если бы рядом с Янисом был психотерапевт, то, возможно, он смог бы справился с этим этапом жизни.



"Я Седокову презираю как явление. Считаю, что таких персонажей мамы сыновей должны гнать поганой метлой", – высказалась экс-супруга адвоката Сергея Жорина.

Гордон заявила, что несколько лет назад застукала своего супруга на измене с Анной. Звезда, по словам юриста, не постеснялась прийти в их дом, когда Катя лежала беременная в роддоме. После этого адвокату пришлось долго работать со специалистом.



Также Гордон намекнула, что Анна была неверна Янису. Певица и спортсмен обменялись кольцами четыре года назад, а в октябре этого года Седокова подала на развод. Расторгли их брак только в начале декабря, вскоре после этого Тиммы не стало.



"Я думаю, что скоро всплывет история, а куда Анька-то еще в браке в Питер-то к кому ездила, что там за спортсмен", – заявила приятельница Леры Кудрявцевой.

Напомним, до Седоковой Тимма был в браке с Саной Оша. У пары есть совместный сын, который родился за год до ухода баскетболиста к певице. Накануне первая супруга Яниса заявила, что до сих пор не рассказала сыну о смерти отца.