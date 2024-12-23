Блейк Лайвли обвинила Джастина Балдони в домогательствах и организованной травле

Скандал вокруг съемок одноименной экранизации романа Колин Хувер "Все закончится на нас" продолжает обрастать новыми подробностями. Он разразился между актрисой Блейк Лайвли и режиссером Джастином Бальдони. На днях звезда подала иск, в котором обвинила Бальдони не только в неподобающем поведении на съемочной площадке, но и в том, что он организовал масштабную пиар-кампанию, направленную на дискредитацию ее репутации.

По словам Лайвли, Бальдони, который также исполнил одну из главных ролей в фильме, проявлял "шокирующую" неуважительность к границам своих коллег. В иске указано, что 40-летний режиссер якобы импровизировал интимные сцены, не обсуждая их с актрисой, а также позволял себе некорректные комментарии о ее внешности.





По словам звезды сериала "Сплетница" среди самых неприятных эпизодов – сцена, где Бальдони во время дубля нежно кусал и целовал Лайвли, настаивая на многократной пересъемке. Также он задал 37-летней актрисе вопрос о ее интимной жизни с мужем, Райаном Рейнольдсом, чем вызвал у нее настоящий шок, вспоминает звезда Голливуда.

Кроме того, Лайвли утверждает, что Бальдони настаивал на включении в фильм откровенных сцен, которые изначально не были прописаны в сценарии. Несмотря на возражения актрисы, режиссер пытался оправдать свои действия, заявляя, что снимает "с женской точки зрения".

На этом обвинения Лайвли не закончились. Она утверждает, что Бальдони обратился за помощью к кризисному пиар-менеджеру Мелиссе Натан, известной своей работой с Джонни Деппом во время его громкого развода с женой. Целью кампании, по данным иска, было подорвать репутацию Блейк Лайвли, чтобы отвлечь внимание от обвинений в адрес режиссера.

Согласно опубликованной переписке, Натан заявляла, что способна "похоронить кого угодно". В одном из сообщений Бальдони обсуждал посты, критикующие Хейли Бибер, и предложил использовать аналогичную тактику против Лайвли.

Эта стратегия принесла свои плоды: общественность начала осуждать актрису за недостаточное внимание к теме домашнего насилия, ключевой в фильме. Более того, в Сети начали всплывать старые интервью Лайвли, где она грубо отвечала журналистам, а также появились слухи о ее сложном характере на съемочной площадке.



Стоит отметить, что скандал коснулся и личной жизни Лайвли. Муж актрисы, Райан Рейнольдс, ранее заблокировал Бальдони в социальных сетях, демонстрируя свою поддержку супруге. Теперь Лайвли надеется, что судебное разбирательство поможет защитить не только ее репутацию, но и других актрис, столкнувшихся с подобным поведением.



"Я надеюсь, что мой судебный иск поможет приоткрыть завесу тайны над этим жестоким планом возмездия, направленным на то, чтобы навредить людям, которые говорят о неправомерном поведении, и поможет защитить других потенциальных жертв преследования", – высказалась звезда фильма "Век Адалин".

Бальдони, впрочем, отрицает все обвинения, утверждая, что они сфабрикованы, чтобы улучшить имидж Лайвли. Однако материалы дела и показания свидетелей говорят об обратном.

Ранее в Сети активно обсуждался конфликт Брэда Питта и Анджелины Джоли. Актер заявил, что бывшая жена намеренно мешает его третьему браку.