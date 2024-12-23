Оксана Самойлова рассказала о психологических проблемах 13-летней дочери

Старшая дочь Джигана и Оксаны Самойловой, 13-летняя Ариела, столкнулась с серьезными психологическими проблемами, которые возникли в том числе из-за резкой критики со стороны публики, когда девочка решила попробовать себя в качестве певицы. С тех пор она ведет относительно замкнутый образ жизни, запрещая родителям публиковать в Сети фотографии и видео с ней. Все это сопровождается непринятием себя, отметила жена рэпера в недавней беседе с журналистами.

"Мы с этим работаем, но откуда это (непринятие себя – Прим. ред.) взялось, я до сих пор не понимаю", – выразила недоумение Самойлова.

По словам Оксаны, до 11 лет ее дочь была всем довольна, но в 12 лет все кардинально изменилось. Родители проводят беседы с Ариелой, чтобы помочь ей фильтровать информацию в Сети и понимать, что негативные комментарии часто не имеют отношения к ней лично.

"Если взрослым тяжело переживать хейт, то, конечно, детям еще тяжелее", – сказала супруга Джигана.

Единственной зоной безопасности для девочки остается школа, где она чувствует себя комфортно среди своих одноклассников, отметила Оксана Самойлова. Ариела с удовольствием посещает занятия и общается с друзьями, которых знает уже много лет. Это помогает ей справляться с трудностями.