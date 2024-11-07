Многолетняя вражда закончена: Собчак и Бородина помирились на вечеринке

Конфликт между Ксенией Бородиной и Ксенией Собчак тянется еще со времен, когда обе вели "Дом-2". Тогда в Сеть часто попадали кадры, как коллеги ссорятся за кадром, переходят с криков на нецензурную брань. После ухода блондинки с проекта Бородина вздохнула с облегчением, однако на этом их скандалы не закончились.

В публичном пространстве обе не упускали возможности уколоть друг друга побольнее. А в прошлом году Ксении "сцепились", критикуя друг друга за стиль. Бородина посмеялась над 43-летней оппоненткой за ее манеру одеваться. Блондинка тут же ответила "подруге" язвительным замечанием.

"Даже если ты перестала одеваться на Черкизоне и считаешь Алеко почти что Дуниной, не стоит давать советы, о которых тебя не просят", – парировала Ксения Анатольевна.





Экс-супруга Курбана Омарова в обиду себя давать не привыкла, поэтому заявила, что всего добивалась в этой жизни сама, в отличие от "рожденной с золотой ложкой в зубах" Собчак. Бородина добавила, что хоть журналистка и пытается выставить ее простушкой, сама внимательно следит за образами и жизнью бывшей коллеги.

Впрочем, вероятно, многолетний конфликт между двумя Ксениями закончился. Накануне на модной вечеринке в Дубае Бородина и Собчак не просто столкнулись в одном зале, а встретили друг друга как давние подруги. Блондинка и шатенка мило щебетали, и 41-летняя ведущая "Последнего героя" познакомила журналистку со своим новым бойфрендом Николаем Сердюковым. Тот, к слову, был невероятно рад встрече с Ксенией и крепко пожимал ей руку.

Ранее Ксения Бородина озвучила залог крепких отношений с мужчиной.