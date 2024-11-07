Ани Лорак рассказала о судьбе наследницы

13-летняя София Налчаджиоглу – единственная дочь певицы Ани Лорак. А крестным отцом девочки является Филипп Киркоров. О судьбе наследницы звезда российской эстрады рассказала в интервью женскому журналу "Клео.ру" на церемонии вручения ежегодной премии OK! Awards "Больше чем звезды".

София – ученица престижной частной Павловской гимназии Москвы. "Она по-прежнему увлекается музыкой, искусством и театром, – радуется Ани Лорак. – Сейчас у нее новое хобби – блоггерство. Она что-то ведет, рисует". Словом, пока девочка ищет себя и активно развивается в разных сферах творчества.

По словам 46-летней певицы, она для наследницы – мама, а не звезда. "Ей нравятся мои песни, она всегда меня поддерживает, часто приходит на концерты, была на всех премьерах, – улыбается Лорак. – Но вот на сцену я ее не вывожу – просто не очень хотела бы, чтобы она занималась этой профессией. К счастью, сама она пока и не стремится. Пусть дочь учится, а там будет видно".



По мнению Лорак, профессия артиста очень сложная, зависимая, требующая постоянной работы и самоотдачи. Не всем могут выдержать прессинг и испытание огнем, водой и медными трубами.