Обращайте внимание на его маму: Бородина озвучила залог счастливых отношений с мужчиной

2024 год стал счастливым для Ксении Бородиной. Во время съемок шоу на Алтае телезвезда познакомилась с блогером Николаем Сердюковым, который покорил ее сердце и по сей день находится с ней рядом. Ведущая не скрывает своей влюбленности, демонстрируя подписчикам в популярной социальной сети фотографии, на которых запечатлена в объятиях нового избранника.

Судя по публикациям Ксении Бородиной, ее отношения с Николаем Сердюковым переживают конфетно-букетный период. Например, сейчас они отдыхают в Турции, наслаждаясь совместным времяпрепровождением. Телеведущая, наблюдая за избранником, убеждается, что сделала правильный выбор. Об этом она также рассказывает подписчикам.

Так, Бородина, став свидетелем телефонного разговора Сердюкова с матерью, обратила внимание, что у него здоровые отношения с родительницей. По словам Ксении, ее потенциальная свекровь с большой любовью относится к сыну, при этом не требует много внимания и уважает его личные границы.





Телеведущая сделала вывод: если между мужчиной и его матерью нет ненависти, обиды и сильной привязанности, значит, с ним можно создать гармоничный союз. "[В таком случае] вам обеспечены счастливые отношения. Всегда обращайте на это внимание", – отметила Ксения Бородина.