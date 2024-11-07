"На меньшее я был не согласен": Александр Петров рассказал о необычной юношеской мечте

 402

Актер признался, что всегда мечтал покинуть родной город.

Александр Петров является одним из самых востребованных российских актеров театра и кино. И он, как выяснилось, всегда хотел быть птицей высокого полета, однако в юношестве мечтал совсем о другом. 35-летний артист в шоу "Актерская студия" на канале "Кино Mail" рассказал, что еще до переезда в Москву, живя в Переславле-Залесском, хотел стать мэром родного города.

"На меньшее я был не согласен", – признался актер во время разговора с Вадимом Верником. 

Но, несмотря на столь необычную и амбициозную мечту, Петров был уверен, что рано или поздно покинет маленький город, поскольку с годами ему становилось все теснее.

"С одной стороны, вроде бы все хорошо, все есть, мама накормит, вещи постирает... О чем я очень тосковал на первом курсе театрального института", – вспомнил Александр. 

Александр Петров и Вадим Верник. Фото: пресс-служба VK Видео

Уже в Москве будущий актер едва не отказался от обучения по ряду причин. Во-первых, его напугал огромный город. Во-вторых, на курсе имели место соперничество и конфликты. Тогда Александр все чаще вспоминал детство и юношество, когда он был "в тепличных условиях" и окружен заботой матери. 

Ранее Александр Петров рассказывал, как изменилась его жизнь после свадьбы. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".

Евгений Елисеев

Редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.