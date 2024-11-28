Станислав Бондаренко рассказал о постельной сцене с Бузовой: "Жена сказала: "Давайте еще!"

Звезда российских сериалов Станислав Бондаренко счастлив в браке с Аурикой Алехиной. Несмотря на профессию мужа и его амплуа героя-любовника в сериалах, супруга совершенно не ревнует мужа к другим женщинам. И даже интимная сцена с Ольгой Бузовой, которую Станислав исполнил весьма натурально, восхитила женщину.



Удивлен этому и сам Бондаренко. По словам актера, когда его утвердили на роль экранного возлюбленного певицы, Аурика даже обрадовалась, отчего Станислав растерялся и не знал, как реагировать.



"Она сказала: "Я не должна так говорить, но вы так классно смотритесь!" – поделился артист.



Неоднозначно Аурика отреагировала и на слухи вокруг своего мужа. После того как клип увидели поклонники, поползли пересуды о романе между Бузовой и Бондаренко. Мол, не могут два посторонних человека так естественно сыграть страсть, несмотря на то, что они актеры.



"А когда были вбросы по поводу нас с Олей, Аурика сказала: "Давайте еще!" Это доверие", – рассказал Станислав о неоднозначной реакции супруги.



Сам Бондаренко считает, что постельная сцена в клипе Бузовой на хит "Позови" – лучшая в его карьере. Восхищается Станислав и Ольгой. Ее шоумен называет суперженщиной и трудягой. По словам Бондаренко, несмотря на весь хейт вокруг исполнительницы и расхожее мнение, она ведет себя очень умно и всегда добивается успеха.



Впрочем, недавно Бузова объявила, что в следующем году на время поставит на паузу свою карьеру, так как планирует выйти замуж и родить ребенка. После этого исполнительницу хита "Под звуки поцелуев" засняли в свадебном салоне.