Бузову заметили в свадебном салоне после поцелуев с Майами: выбирала себе платье

Весь год Ольга Бузова намекала поклонникам о скорой свадьбе и беременности. Тайных посланий и интриг было столько, что некоторые уже перестали верить телеведущей и посчитали, что таким образом она лишь подогревает интерес к своей персоне. Однако на недавнем сольном концерте, посвященном 8-летию на сцене, ведущая "Звезд в джунглях" снова заявила, что в 2025 году фанаты не увидят ее на сцене: она планирует выйти замуж, забеременеть и, как хорошая мама, посвятить себя малышу. В тот же вечер звезда страстно поцеловалась с Олегом Майами прямо на сцене.

Эта новость, впрочем, тоже не сильно убедила общественность в том, что Бузова наконец-то решила создать семью. Но на днях певицу сняли в свадебном салоне. Оля прибыла туда со своими помощниками и примеряла платья. Источник отмечает, что некоторые наряды особенно приглянулись Бузовой. Примечательно, что о своем свадебном шоппинге артистка, которая каждый шаг транслирует в соцсетях, ни слова не сказала.







Между тем в последнее время Бузова несколько раз засветила кольцо с роскошным бриллиантом на безымянном пальце. Однако кто именно украл ее сердце, теледива не рассказывает. Лишь однажды она опубликовала снимок, на котором позирует в объятьях мужчины. К слову, лицо избранника певица предусмотрительно прикрыла.





Напомним, Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара скандально рассталась в 2016 году. Ольга обвинила спортсмена в изменах, а тот заявил, что теледива не хотела рожать детей и оставлять карьеру ради семьи.



Ранее сообщалось, что мама Бузовой подобрала для дочери подходящего отца детей.