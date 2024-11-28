"Я лопоухая": Алсу раскрыла свой главный комплекс

Алсу является одной из самых красивых женщин в российском шоу-бизнесе. Многие обратили внимание, что артистка расцвела после развода с предпринимателем Яном Абрамовым. Впрочем, трудно не заметить, что с возрастом исполнительница хита "Зимний сон" расцвела.

Однако сама Алсу считает, что в ее внешности все же есть изъяны. О своем главном комплексе певица рассказала в недавнем интервью. "Я лопоухая", – заявила 41-летняя артистка в шоу "Черное/Белое". По мнению исполнительницы, она не может позволить себе "зализанные" прически из-за формы ушей.





Также Алсу отметила, что не ей не нравится мода на лопоухость, которая наблюдается в настоящий момент за границей – например, в Китае, где известный блогер Чэнь Цзянан и запустила этот тренд. Российская артистка дала понять, что не может поддержать мечту некоторых девушек о торчащих ушах.

Кроме того, Алсу не стала скрывать, что пользуется инъекциями ботокса, а также размышляет о подтяжке лица, которую делать пока, как говорят ей эксперты, рано. В целом же артистка довольна своей внешностью, однако не может осознать, что многие считают ее самой красивой женщиной в отечественном шоу-бизнесе.

Ранее Алсу прокомментировала увеличение количества подписчиков в ее блоге на фоне скандального развода с Яном Абрамовым. Тогда исполнительница призналась, что ей не нравится черный пиар, правда, она относится к нему спокойно. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".