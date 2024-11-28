"Мне стыдно и неловко за вас": Виктория Боня обратилась к хейтерам в день рождения

Накануне, 27 ноября, телеведущей и блогеру Виктории Боне исполнилось 45 лет. В этот день знаменитость получила множество подарков, и самыми лучшими из них она похвасталась подписчикам в популярных социальных сетях, выложив свежие фото и видео.

Например, Виктория продемонстрировала очень дорогие часы известного бренда, которые она получила в подарок от некоего Николая. Об этом аксессуаре, как призналась телезвезда, она давно мечтала. Боня хотела сама купить себе эти часы, но поскольку она все-таки получила их в качестве презента на день рождения, решила сделать себе другой подарок – серьги того же бренда.





Оказалось, что последний факт очень заинтересовал хейтеров. В комментариях они выразили удивление наличию у Виктории Бони денег на столь дорогие аксессуары. Телеведущая молчать не стала и обратилась к злопыхателям.

"Не думала, что будет столько злюк в комментариях! "А чем она заработала?", "А что она сделала?", "А откуда деньги?". Алло! Это мой юбилей! Мне стыдно и неловко за вас, девочки", – написала знаменитость в своем телеграм-канале.

Как считает Виктория Бони, если человек не способен искренне порадоваться за другого, то он "никогда не сможет выйти за рамки своего ограниченного сознания". Мол, зависть – очень опасное чувство, которое мешает жить.