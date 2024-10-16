Мальчик или девочка? Курбан Омаров с 23-летней женой узнали пол будущего ребенка

Весной этого года Курбан Омаров сделал предложение своей 23-летней возлюбленной Валерии. Пара очень быстро сыграла свадьбу, не устраивая пышных торжеств. А летом, в день рождения бизнесмена, молодая супруга объявила о том, что скоро они станут родителями.





Для экс-супруга Ксении Бородиной этот ребенок станет третьим, а вот для Валерии – первым. Накануне муж с женой узнали пол малыша и поделились новостью со своими поклонниками. В блоге пара опубликовала видео со скромного гендер-пати. Омаров и Мага просто заказали торт с надписью "Мальчик или девочка" и вдвоем его разрезали. Начинка десерта оказалась голубой.

"Руки трясутся, ладошки потеют… Сынок, мы с папой очень ждем тебя!" – написала Валерия на своей страничке в социальных сетях.





Напомним, у 44-летнего Курбана есть двое наследников от первых браков: сын Омар, появившийся на свет в отношениях с Аллой Воденко, и дочь Теона от Ксении Бородиной. С парнем отец видится довольно-таки часто, а вот с дочерью время почти не проводит.

Телеведущая не раз жаловалась, что бывший муж совершенно не интересуется наследницей. При этом известно, что Ксения запрещает экс-супругу знакомить молодую жену с Теоной. По словам теледивы, не стоит ребенку общаться с женщиной, которая разрушила их семью.

Ранее Ксения Бородина озвучила залог счастливых отношений с мужчиной.