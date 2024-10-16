"Это было плохо": Собчак указала на минусы шоу-возвращения Victoria's Secret

Впервые за последние шесть лет состоялось легендарное шоу бренда Victoria's Secret. В этом незабываемом показе приняли участие супермодели, чьи имена стали символами красоты и грации, а также манекенщицы, которые представляют инклюзивную модельную индустрию. Кроме того, в шоу участвовали артисты мирового уровня, что сделало его поистине грандиозным событием.





Однако российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак раскритиковала недавний показ известного бренда. По ее мнению, мероприятие прошло как "для своих", было скомкано и не таким ярким, как раньше.

"Это было плохо", – считает 42-летняя знаменитость.





Говоря о минусах шоу-возвращения Victoria's Secret, Собчак отметила отсутствие декораций на и без того скучном подиуме и взаимодействия моделей с аудиторией. Также журналистка указала на вторичность реализованных на показе идей. "Это мы уже сто раз видели", – написала Ксения в своем телеграм-канале.

Однако, как считает телеведущая, сильные стороны у прошедшего показа Victoria's Secret все же были. В частности, Ксении Собчак понравилось выступление певицы Шер, Лисы из южнокорейской герл-группы Blackpink и популярной сегодня артистки Тайлы.

"10 миллионов просмотров трансляции. Классный результат для камбека", – полагает телеведущая.





Правда, Ксения Собчак считает, что организаторы придут к мысли о бессмысленности возрождения шоу такого формата в дальнейшем.