"Это было плохо": Собчак указала на минусы шоу-возвращения Victoria's Secret

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Телезвезда не оценила долгожданный показ известного бренда.

Впервые за последние шесть лет состоялось легендарное шоу бренда Victoria's Secret. В этом незабываемом показе приняли участие супермодели, чьи имена стали символами красоты и грации, а также манекенщицы, которые представляют инклюзивную модельную индустрию. Кроме того, в шоу участвовали артисты мирового уровня, что сделало его поистине грандиозным событием.

Фото: YouTube / @VictoriasSecret

Однако российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак раскритиковала недавний показ известного бренда. По ее мнению, мероприятие прошло как "для своих", было скомкано и не таким ярким, как раньше.

"Это было плохо", – считает 42-летняя знаменитость. 

Фото: YouTube / @VictoriasSecret

Говоря о минусах шоу-возвращения Victoria's Secret, Собчак отметила отсутствие декораций на и без того скучном подиуме и взаимодействия моделей с аудиторией. Также журналистка указала на вторичность реализованных на показе идей. "Это мы уже сто раз видели", – написала Ксения в своем телеграм-канале.

Однако, как считает телеведущая, сильные стороны у прошедшего показа Victoria's Secret все же были. В частности, Ксении Собчак понравилось выступление певицы Шер, Лисы из южнокорейской герл-группы Blackpink и популярной сегодня артистки Тайлы.

"10 миллионов просмотров трансляции. Классный результат для камбека", – полагает телеведущая. 

Фото: YouTube / @VictoriasSecret

Правда, Ксения Собчак считает, что организаторы придут к мысли о бессмысленности возрождения шоу такого формата в дальнейшем. 

Евгений Елисеев

Редактор отдела новостей

 

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