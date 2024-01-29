Ксения Бородина на отдыхе упала с лыж и получила травму головы

Совсем недавно Ксения Бородина вместе со своими дочерьми Марусей и Теоной, а также подругой и коллегой по любовному реалити "Дом-2" Ольгой Орловой отдыхала в Тайланде. Судя по бесконечным фото и видео, жаркое путешествие прошло на славу. Правда, телеведущая, видимо, пока не планирует возвращаться к домашним делам. Сегодня она сообщила подписчикам личного блога, что вновь отправилась в путешествие.

На своей странице в социальных сетях Ксения Бородина рассказала поклонникам, что после отдыха на морском побережье отправилась покорять горы. 40-летняя звезда любовного реалити-шоу "Дом-2" опубликовала несколько снимков своего экстремального времяпрепровождения. Однако на горнолыжном курорте блогер практически сразу столкнулась с неприятностями.

Своим подписчикам Ксения Бородина пожаловалась, что упала с лыж и ударилась головой. К счастью для нее самой, обошлось без последствий. После этой истории телеведущая продолжила тренировку и, судя по остальным кадрам, отлично провела время.





Кстати, Ксения Бородина частенько попадает в неприятные ситуации на отдыхе. В прошлом году, к примеру, звезда любовного реалити оказалась покусана мошками. Дело происходило в любимом телеведущей Тайланде, поэтому спасаться от зуда приходилось имеющимися под рукой средствами.



Ранее "Клео.ру" писали о том, что Ксения Бородина выразила свое мнение о новом витке в мире моды, а конкретно о тренде на простую спортивную одежду. Телеведущая считает, что этот стиль, который называется "тихий аутдор", сочетает в себе практичность и элегантность.