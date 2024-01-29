В своем блоге 36-летний актер поделился снимками, где он и его возлюбленная, Эми Джексон, наслаждаются обществом друг друга на фоне горных пейзажей. Счастливые моменты пары, запечатленные на фото, где Эд Вествик обнимает и целует свою возлюбленную, сопровождаются восторженным комментарием: "Черт возьми, да!".

Актер телесериала "Сплетница" Эд Вествик сделал предложение возлюбленной. Будущая жена, не скрывая восторга, показала на фото обручальное кольцо с огромным драгоценным камнем, вызвав восхищение в комментариях и подтверждения того, что Эд не поскупился на жест своей любви.

Эд Вествик и Эми Джексон начали свой роман в конце 2021 года. От предыдущего союза у Эми есть сын, Эд, в свою очередь, прекрасно поладил с мальчиком и не скрывает желания иметь собственных детей в будущем.

Эд Вествик уже был в браке с актрисой Рени Даймонд, однако их союз оказался недолгим. После того как они разошлись, Эд был замечен в обществе нескольких женщин, включая Джессику Зор, Джессику Серфати и Тамару Франческони.

Эми, в свою очередь, ранее состояла в отношениях с Джорджем Панайоту, предпринимателем и потомком известного британского миллионера Андреаса Панайоту. Несмотря на разрыв, Эми и Джордж смогли сохранить дружеские отношения ради общего ребенка. В настоящий момент Эд Вествик и Эми Джексон планируют собственную свадьбу.