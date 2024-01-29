Легендарный актер переживает сложные времена, борясь с рядом заболеваний. К тому же, вокруг его персоны не утихают скандалы. Одним из последних конфликтов стало обвинение в адрес детей Алена Делона, которые, по заявлению близкой подруги знаменитости, японки Хироми Ролен, якобы планировали покушение.

Хироми Ролен долгие годы была рядом с Аленом Делоном, и многие предполагают, что их отношения начались во время съемок. Они провели вместе много лет, даже были слухи о возможном браке, что, как предполагается, вызывало негативную реакцию у троих детей актера – Анушки, Энтони и Алена-Фабьена.

Суд признал 88-летнего Алена Делона частично недееспособным, что открывает перспективу продолжительных баталий за раздел активов актера. Согласно информации, полученной источником, знаменитости был назначен опекун для управления его финансовыми и юридическими делами.

Как подчеркнули представители СМИ, Алон Делон сохраняет право на выполнение определенных операций самостоятельно. Однако крупные транзакции, включая сделки с недвижимостью, предусмотрено возлагать на специалиста, утвержденного судом.

Дополнительно в обязанности агента входит выбор медицинских специалистов и лекарств. Помимо этого, он обязан обеспечивать постоянный медицинский контроль за состоянием здоровья артиста.

Ранее стало известно, что по просьбе Анушки кинорежиссер подвергся медицинской экспертизе. В то же время, остальные потомки выразили несогласие с проведенным обследованием и отказались признавать итоги процедуры Алена Делона.