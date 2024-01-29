Ксения Бородина рассказала о моде на простоту и практичность в одежде

"Тихий аутдор" – это тренд на простую спортивную одежду. Как отмечает Ксения Бородина, он представляет собой набор элементов, которые делают образы стильными и комфортными одновременно.



Брюки и юбки карго, спортивные костюмы, лонгсливы, худи и анораки – эти предметы одежды становятся основой гардероба стиля "тихий аутдор". Они отличаются простыми, но элегантными линиями, что позволяет создать непринужденный образ. Такой стиль позволяет двигаться комфортно и свободно. Это главное качество, которое находит отклик в сердцах ценителей нового течения.





Для завершения образа "тихого аутдора" необходимы подходящие аксессуары, такие как кеды или кроссовки. Они замечательно сочетаются с одеждой в спортивном стиле. По словам Ксении Бородиной, бейсболки становятся настоящей изюминкой, подчеркивая стиль этого тренда.

Ксения Бородина рассказала о моде на спортивную одежду. Тенденция "тихого аутдора" отлично подходит для активного образа жизни. Телеведущая отмечает, что этот стиль сочетает в себе удобство и практичность. Благодаря простоте такая одежда становится незаменимой для путешествий, прогулок по городу и любых других повседневных занятий.



Теперь можно не запариваться по поводу каждодневных выходов, классно же? – написала Ксения Бородина в своем телеграм-канале.