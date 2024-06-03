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Следственный комитет проверит выступление Бузовой в Уфе после скандала

Следственный комитет проверит выступление Бузовой в Уфе после скандала

Артистка оскандалилась на открытии фестиваля в Республике Башкортостан.

Ольга Бузова попала в крупный скандал после своего выступления в столице Башкортостана. Артистка вышла на сцену в весьма откровенном наряде с оголенными ягодицами. Обострило ситуацию то, что открытие VK Fest прошло в День защиты детей, и за выступлением полуголой звезды наблюдало много несовершеннолетних. 

Наряд Бузовой раскритиковали зрители, мэр Уфы и даже поклонники Ольги, которых она любит называть "мои люди". Комментарии под публикациями экс-ведущей "Дома-2" пестрят критикой. Некоторые сравнивают выходку исполнительницы с "голой" вечеринкой, из-за которой многие артисты чуть было не поплатились карьерой. 

Ольга Бузова. Фото: соцсети/@byzovahouse

Оказалось, что высказываниями уфимцы не ограничились и написали жалобу в Следственный комитет через социальную сеть "ВКонтакте". Недовольные выходкой Бузовой уточнили, примет ли СК меры, и получили положительный ответ. 

"Представленные сведения приняты для изучения и принятия мер реагирования в пределах компетенции ведомства", – ответили представители инстанции. 

Сама Ольга, впрочем, пока никак не комментирует скандал, который только набирает обороты. Многие считают, что произошедшая на концерте ситуация сильно подорвет и так небезупречную репутацию певицы. 

Ранее сообщалось, что Бузова решила добить бывшего мужа Дмитрия Тарасова спустя восемь лет. 

3 июня 2024, 14:39
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
mkset.ru✓ Надежный источник

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