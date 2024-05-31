Кожа малинового цвета: жизнь Безруковой оказалась под угрозой из-за пораженной конечности

В недавнем интервью актриса Ирина Безрукова рассказала о своем опыте участия в различных телевизионных проектах. Актриса упомянула, что благодаря шоу "Последний герой", которое выходило на ТНТ, у нее был опыт выживания в экстремальных условиях. Знаменитость провела на острове 15 дней. Она вспоминает этот период с теплотой, поскольку ей было интересно участвовать, несмотря на сложные условия.

Однако не все прошло гладко: на 11-й день пребывания на острове актрису укусила ядовитая сколопендра. Это вызвало серьезные проблемы со здоровьем – нога сильно распухла и приобрела малиновый оттенок. Ирина смогла продержаться на проекте еще четыре дня, а потом покинула его. "Это уже было с риском для жизни", – рассказала Безрукова.

Что касается популярного в этом сезоне шоу "Сокровища императора", Ирина рассказала, что была приглашена на премьеру и посмотрела первую серию, которая показалась ей интересной. Она также напомнила о своем участии в шоу "Танцы со звездами" и упомянула, что в этом году ей предложили принять участие в новом проекте, ведущей которого тоже будет Ольга Бузова.

Однако Ирина Безрукова решила отказаться от участия в новом шоу, так как оно проходит в экзотическом месте с тропическим климатом, что может быть небезопасно для здоровья. Актриса подчеркнула, что здоровье для нее важнее, и она предпочитает работать в менее экстремальных условиях.