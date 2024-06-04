В Госдуме рассмотрят введение дресс-кода для артистов после скандала с Бузовой в Уфе

Скандальная история, в которую попала Ольга Бузова на концерте в Уфе, вызвала шквал обсуждений. Многие возмущались, что артистка вышла на сцену в слишком откровенном наряде. Обострило ситуацию то, что все произошло в День защиты детей, и за выступлением полуобнаженной звезды наблюдали несовершеннолетние.

После этого инцидента депутат Государственной думы Ирина Филатова предложила ввести для выступающих артистов дресс-код. Сообщается, что определенный стиль в одежде должны будут соблюдать музыканты и певцы на концертах без возрастных ограничений. Письмо с просьбой рассмотреть это нововведение Филатова уже отправила в Министерство культуры России.

Напомним, после скандального случая с Ольгой Бузовой на VK Fest возмущенные зрители направили жалобу на певицу в Следственный комитет. Стражи порядка обещали рассмотреть обращение.





Также относительно произошедшего высказалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она сравнила сценический наряд исполнительницы с одеждой посетителей "голой" вечеринки. Тогда артистов "отменили": вырезали из всех передач на ТВ и закрыли дорогу на сцену.

Сама Бузова, впрочем, извинилась за свой внешний вид и отметила, что фестиваль имеет возрастные ограничения, а также платный вход. Список артистов был опубликован заранее, и если кто-то не хочет смотреть на певицу, то можно было пропустить это выступление, отметила Бузова.