Елена Блиновская подала в суд заявление о банкротстве

Когда на "королеву марафонов" завели уголовное дело за неуплату налогов, многие ахнули: долги почти на миллиард рублей. Как оказалось, это не предел, и задолженность Елены Блиновской растет, пока она находится за решеткой. Так, стало известно, что сумма уже перевалила за 1 404 000 000 рублей.

Судя по всему, эта цифра ужасает и саму Блиновскую. Сегодня стало известно, что "фея желаний" подала заявление на банкротство. Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 31 мая и пока неизвестно, когда будет рассмотрен.

Напомним, блогершу обвиняют в неуплате налогов. На протяжении нескольких лет она "дробила" свой бизнес и регистрировала компании на других людей, чтобы платить пониженную налоговую ставку. В ФНС заявили, что за два года Елена не внесла порядка 918 миллионов рублей.

Уголовное дело на Блиновскую завели в апреле прошлого года. В тот же день ее арестовали при попытке выехать в Беларусь. Предполагается, что "королева марафонов" планировала сбежать из страны. А после вылететь из Минска в Ташкент. Именно в Узбекистан был приобретен билет на имя Елены.

В начале этого года Блиновской сменили меру пресечения с домашнего ареста на нахождение в СИЗО. В декабре блогерша, несмотря на свое положение, закатила новогоднюю вечеринку, куда пригласила свидетельницу, с которой ей запрещено видеться. Вызволить из-за решетки супругу пытался муж Алексей, который отправился на СВО. Однако это не помогло, и ее оставили под стражей. После этого стало известно, что Блиновский покинул воинскую часть в Донецке.