Галкину* и Пугачевой запретили въезд в страну: больше не попляшут

Мальдивские острова – один из самых популярных курортов во всем мире. Отдыхать на белоснежные пляжи прилетают миллионы туристов каждый год, в том числе и граждане Израиля. Однако последних видеть на островах больше не желают. Уже несколько месяцев мальдивцы протестуют и требуют запретить гражданам Святой земли посещать страну.

Требования населения были услышаны, и правительство сообщило, что в законодательство внесены поправки. Теперь всем обладателям израильского паспорта запрещен въезд на Мальдивы. В стране создана специальная комиссия, которая будет отслеживать нарушителей. Таким образом, Мальдивы выразили солидарность с Палестиной.

На нововведения поспешил ответить и Израиль. Власти сообщили, что не рекомендуют посещать своим гражданам страну и призывают выехать тех, кто сейчас находится на островах.

Известно, что два года назад израильский паспорт даркон получили Алла Пугачева и Максим Галкин*. Мать юмориста имела еврейские корни, что дало возможность артисту и его семье стать гражданами Израиля. Впрочем, сейчас, учитывая накали вшуюся обстановку на Земле обетованной, многие страны отворачиваются от Израиля. Сама Примадонна с семьей тоже не пожелала остаться на своей новой родине и перебралась на более спокойный Кипр.





Напомним, гражданство Израиля имеют многие российские знаменитости. Помимо Галкина* и Пугачевой, синий паспорт получили Ксения Собчак, Тина Канделаки, Максим Виторган и другие. В получении гражданства подозревали Ивана Урганта и Ларису Гузееву, но те отрицают эту информацию.

Ранее сообщалось, что Пугачева снова охаяла россиян. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".

* Признан иноагентом на территории РФ