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Пятница 31 мая

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Пугачева сделала новое скандальное заявление: "Моральные уроды"

Пугачева сделала новое скандальное заявление:

Артистка обратилась к дочери Кристине Орбакайте.

Последние годы жизни в России Алла Пугачева не баловала поклонников новым творчеством. Но стоило оказаться Примадонне за границей, как песни полились из артистки рекой. Только за эту весну певица выпустила альбом и сразу пять новых композиций. Одна из них появилась сегодня на YouTube-канале Аллы Борисовны. 

Трек Пугачева назвала "Не высовывайся, дочка" и, судя по всему, посвятила его Кристине Орбакайте, которая в этом году столкнулась с отменой концертного тура в России. 

"Не высовывайся, дочка. Посиди-ка в уголочке. Не клюют в уголочке и моральные уроды. В душу наголо не плюют", – поет народная артистка СССР. 

Помимо этого, Примадонна спела и от имени Кристины. В песне "дочь" заявляет, что не планирует отсиживаться и оставаться в стороне от происходящего. 

"Нет уж, мама, если можно отсидеться в скорлупе. Хоть порой бывает сложно быть самой собой в толпе", – говорится в новой композиции. 

Песня Пугачевой длится 3,5 минуты. За это время Примадонна успела и с дочерью поговорить, и от ее имени ответить. Также певица называет современное общество убогим, с которого "нечего взять". 

Алла Пугачева. Фото: соцсети/@alla_orfey

Важно отметить, что эту песню Пугачева уже исполняла в 2012 году. Тогда артистка спела ее на частной вечеринке и попала в крупный скандал. Многие обвинили Примадонну в плагиате, ведь стихи этой песни принадлежат жительнице Красноярска Нине Алексеенко. Впрочем, сама автор тогда заявила, что не имеет претензий к артистке. 

Как известно, Примадонна давно не поет вживую. Однако финансовые проблемы заставят выкручиваться даже таких звезд, как Пугачева. Теперь артистка записывает песни и выкладывает их на музыкальные площадки, которые платят за каждое прослушивание. Поговаривают, что у Аллы Борисовны большие планы в творческой сфере. У нее накопилось множество текстов, которые не доведены до ума или записаны только частично. 

Ранее сообщалось, что внук Пугачевой тайно приезжал в Россию. 

31 мая 2024, 14:36
Алла Пугачева. Фото: скриншот YouTube /@user-xe3so1zf4w
Елизавета Федорова
YouTube✓ Надежный источник

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