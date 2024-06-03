Особенности Стрельцов: как время рождения влияет на характер?

Стрельцы известны своей энергичностью, оптимизмом, щедростью и веселым нравом. Однако приручить Стрельца против его воли практически невозможно, а иногда их прямолинейность и небрежность могут быть труднопереносимыми. При этом каждый представитель этого знака зодиака уникален. По словам астролога Василисы Володиной, Стрельцы, рожденные в разные декады, обладают своими особенностями.

Первая декада, с 22 по 30 ноября, находится под влиянием Меркурия. Эти Стрельцы очень общительны, любят учиться и делиться знаниями с окружающими. Из них получаются отличные юристы, педагоги и путешественники, отметила Володина.

Вторая декада, с 1 по 10 декабря, управляется Луной. Такие Стрельцы, по словам астролога, отличаются великодушием и добросердечностью. Однако они могут долго искать свое призвание и иногда страдать от безалаберности и склонности к излишествам.

Третья декада, с 11 по 21 декабря, находится под покровительством Сатурна. Эти Стрельцы обладают стратегическим мышлением, легко завоевывают авторитет и являются отличными организаторами. Однако иногда они могут злоупотреблять своей властью и искренне считать себя выше других, говорит Василиса Володина.