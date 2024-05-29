Муж Блиновской покинул воинскую часть в Донецке: его местоположение неизвестно

В начале этого года главная "марафонщица" страны оказалась в СИЗО. Елена Блиновская нарушила условия домашнего ареста и закатила вечеринку в Новый год. На праздник она пригласила и подругу, которая проходила по делу блогерши, и общаться им было запрещено.

Вот уже четыре месяца Елена находится под стражей. Несколько раз "фея желаний" просила судью сжалиться над ней и изменить меру пресечения. Ссылалась Блиновская на то, что дома ее ждут четверо несовершеннолетних детей, которые из-за отсутствия мамы очень страдают. Однако служители Фемиды решили оставить все как есть.

Помочь "вызволить" "марафонщицу" из-за решетки попытался и муж Блиновской Алексей. Он заключил контракт и отправился на СВО. Этот факт должен был помочь в освобождении Елены, ведь теперь трое сыновей и дочь, которой всего три года, остались без обоих родителей.

Теперь же стало известно, что Блиновский покинул воинскую часть в Донецке. Где сейчас находится супруг блогерши, неизвестно.

"Он больше не служит у нас", – передает источник.

Напомним, проблемы с законом у Елены Блиновской появились в прошлом году. Оказалось, что "королева марафонов" зарабатывала баснословные деньги, но не платила налоги. Общая сумма долга составила почти миллиард рублей. Кроме того, блогершу обвиняют в отмывании денег на сумму более 40 миллионов рублей. В настоящий момент звезда интернета уже выплатила 140 миллионов и заявила, что нашла покупателей на свою квартиру. Деньги с продажи также пойдут на уплату налогов, заверила Блиновская.

Ранее сообщалось, что многие считают арест Елены неправомерным. Неравнодушные россияне объединились, чтобы вызволить Блиновскую из СИЗО.