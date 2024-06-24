Звезда "Пиратов Карибского моря" скончался после нападения акулы

На берегу гавайского острова Оаху найдено тело актера и серфера Тамайо Перри, который получил известность после съемок в четвертой части популярной серии приключенческих фильмов "Пираты Карибского моря". Местные жители пытались реанимировать Перри, но мужчина получил множественные повреждения и потерял слишком много крови. Оказалось, что на актера напала акула и откусила мужчине руку и ногу.

Сообщается, что Перри работал на пляже спасателем, а в свободное время занимался серфингом. В этот день актер отвлекся, уплыл далеко от берега и не увидел, как к нему приблизился хищник. После произошедшего в этом регионе появились предупреждающие таблички об акулах.

Известно, что артист поставил на паузу свою актерскую деятельность почти десять лет назад. Мужчина устал от ненормированного графика актера, тяжелых съемок и решил посвятить свою жизнь океану. В фильмографии шоумена было множество проектов, среди самых популярных – "Пираты Карибского моря", "Голубая волна", "Остаться в живых".

Ранее стало известно, что после продолжительной болезни скончалась звезда популярного турецкого сериала "Великолепный век". Жизнь Фатмы Каранфиль унес рак молочной железы. Сообщается, что актриса снялась во многих проектах, а в молодости была главной красоткой местного кинематографа.