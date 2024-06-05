Скончалась звезда сериала "Великолепный век" Фатма Каранфиль

Звезда турецкого кинематографа Фатма Каранфиль скончалась на 73-м году жизни. Актриса много лет страдала от рака молочной железы. Впервые злокачественную опухоль у нее обнаружили еще в 90-х годах. Тогда актриса на время пропала, а после лечения снова вернулась к работе в 2001 году. Фатма рассчитывала, что недуг навсегда ее покинул, но медики диагностировали рецидив спустя почти 20 лет. На этот раз врачи оказались бессильны перед раком.

Каранфиль попала в турецкий шоу-бизнес еще в 60-е годы. Благодаря своей яркой внешности актриса была главной красоткой местного кинематографа. Однако не только за внешний вид ее полюбили поклонники. Фатма была талантливой актрисой, которая получила множество наград в сфере кино.

Ее популярность вышла за пределы страны после того, как Каранфиль снялась в сериале "Великолепный век". В масштабном проекте, который получил невероятную популярность, в том числе и в России, она исполнила героиню Шайесте. Также среди известных работ актрисы – сериалы "Запретная любовь" и "Снова любовь", которые переведены на русский язык. Всего в фильмографии Фатмы порядка 50 фильмов и сериалов.

Жертвой рака стала и российская любимица, актриса Анастасия Заворотнюк. На протяжении пяти лет она боролась с опухолью головного мозга. 1 июня 53-летнюю артистку похоронили в Москве.

Ранее стало известно, что муж Заворотнюк сделал с ее имуществом и деньгами.