"Отмененный" в России Ревва анонсировал сольный концерт в Москве

Еще недавно певец Александр Ревва, спешно побросав вещи в чемоданы, уехал за границу, прихватив с собой семью. Но прошло несколько месяцев, и шоумен прилетел из Испании в Россию. В свое оправдание артист заявил, что на несколько месяцев ездил отдыхать, а об эмиграции и речи не шло. Тем не менее в конце прошлого года Ревва снова громко хлопнул дверью и отправился в Дубай. Ситуация повторилась: артист вернулся, как только закончились деньги.

После этих выходок концерты Александра то отменяются по независящим от артиста и организаторов причинам, то переносятся. Так, большое выступление запланированный в Санкт-Петербурге в прошлом году, сорвался. "Сольник" в "Крокусе" еще до страшного происшествия был перенесен на неопределенный срок.

Упорству Реввы можно позавидовать, ведь после всего он все же добился своего и выступал на сборных концертах – на "Песне года" и "Золотом граммофоне". А недавно стало известно, что теперь артист решил вернуться к концертам полностью и замахнулся на сольное выступление в Москве.

Источник передает, что жители столицы смогут послушать песни Артура Пирожкова в середине ноября. За билеты придется заплатить от 3 000 до 18 000 рублей. В настоящий момент аншлага не наблюдается, и почти все билеты свободны.

Ранее стало известно, что суд взыскал с компании Реввы пять штрафов.