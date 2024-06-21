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Пятница 21 июня

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Уже в 2024-м: индийский пророк предупредил Россию о тяжелом периоде

Уже в 2024-м: индийский пророк предупредил Россию о тяжелом периоде

Что ждет Россию во второй половине 2024 года?

В неспокойные времена особенно остро ощущается неопределенность. Хоть немного избавиться от этого чувства помогают предсказатели, которые пользуются авторитетом во многих странах. Так, в ток-шоу "Прямой эфир" появился индийский пророк Пандит Сомнатх, чтобы предупредить россиян о главных моментах ближайшего будущего.

По его словам, весной 2025 года в России может начаться существенный рост экономики, после чего жители страны ощутят стабильность. Правда, этому будет предшествовать отток населения. Но слабые граждане все равно посчитают нужным покинуть страну, заявил пророк. Таким образом, на территории самой большой страны останутся только самые сильные люди, благодаря которым РФ обретет статус сверхдержавы.

А что ждет Россию в 2024-м? По словам индийского пророка, во второй половине года, с июля по сентябрь, россиянам стоит ожидать тяжелые времена. Пандит Сомнатх не исключает, что в течение этих трех месяцев могут произойти как природные, так и политические катаклизмы. Также возможны неблагоприятные финансовые события, считает пророк. По его мнению, в этот период очень важно обратить внимание на здоровье, чтобы оно не подвело в нужный момент. 

21 июня 2024, 22:21
Изображение сгенерировано при помощи Midjourney
Дмитрий Алексеев
smotrim.ru✓ Надежный источник

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