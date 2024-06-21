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Пятница 21 июня

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Врачи рассказали о состоянии Отара Кушанашвили, у которого нашли опухоль

Врачи рассказали о состоянии Отара Кушанашвили, у которого нашли опухоль

Шоумен попал в реанимацию.

Вчера, 20 июня, стало известно об экстренной госпитализации 53-летнего журналиста Отара Кушанашвили. Сообщалось, что шоумен почувствовал сильную боль в области живота и сам обратился за медицинской помощью. Доктора приняли решение оперировать Отара, так как диагностировали у него острую непроходимость кишечника. Однако в результате хирургических манипуляций была обнаружена опухоль.

По предварительной версии, новообразование в брюшной полости Кушанашвили – злокачественное. Однако выводы делать рано. Медики провели биопсию, результаты которой будут готовы только через семь дней, передает сестра пациента.

Как стало известно СМИ, сейчас состояние госпитализированного журналиста стабильное. При этом врачи решили оставить Отара под наблюдением. Кроме того, телеведущему необходимо сдать анализы и пройти осмотры у других докторов, чтобы исключить сопутствующие заболевания.

К слову, проблемы со здоровьем у Кушанашвили появились еще в прошлом году. Тогда журналиста увезли на скорой с подозрением на сердечный приступ. После шоумен вышел на связь и сообщил, что его жизни ничего не угрожает, а он продолжает восстанавливаться дома.

Ранее сообщалось, что Николай Басков спасает попавшего в больницу Кушанашвили. 

21 июня 2024, 12:16
Отар Кушанашвили. Фото: скриншот YouTube /@gazgolder
Елизавета Федорова
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Назван диагноз попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили

Назван диагноз попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили
Журналиста экстренно госпитализировали 20 июня.

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