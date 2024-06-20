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Четверг 20 июня

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Назван диагноз попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили

Назван диагноз попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили

Журналиста экстренно госпитализировали 20 июня.

53-летний тележурналист Отар Кушанашвили оказался на больничной койке. Шоумена экстренно увезли на скорой помощи в медицинское учреждение в Подмосковье. Эту информацию подтвердил представитель репортера. Сообщается, что Отар жаловался на сильную боль в животе. 

Источник передает, что у Кушанашвили обнаружили асцит напряженный – скопление свободной жидкости в брюшной полости. Это заболевание, как правило, возникает на фоне цирроза печени. Медики заявили, что журналист нуждается в срочном хирургическом вмешательстве стоимостью миллион рублей. Однако таких денег у Отара нет, сообщает источник. В настоящий момент репортер находится в сознании в реанимации. 

При этом Lenta.ru передает другую информацию. Журналистам издания удалось выяснить, что Кушанашвили стал плохо себя чувствовать несколько дней назад. Он сразу обратился за помощью к медикам, которые провели ему операцию. По словам источника, сейчас Кушанашвили восстанавливается. 

В последний раз журналист выходил на связь 19 июня. Он сообщил, что работал над новым выпуском своего шоу и жаловался на самочувствие. Подробностями шоумен не поделился.

Ранее стало известно, что срочная операция потребовалась певице Анне Седаковой. Артистку госпитализировали.  

20 июня 2024, 13:41
Отар Кушанашвили. Фото: скриншот YouTube /@ZADENGI_PODCAST
Елизавета Федорова
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