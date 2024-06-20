Назван диагноз попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили

53-летний тележурналист Отар Кушанашвили оказался на больничной койке. Шоумена экстренно увезли на скорой помощи в медицинское учреждение в Подмосковье. Эту информацию подтвердил представитель репортера. Сообщается, что Отар жаловался на сильную боль в животе.

Источник передает, что у Кушанашвили обнаружили асцит напряженный – скопление свободной жидкости в брюшной полости. Это заболевание, как правило, возникает на фоне цирроза печени. Медики заявили, что журналист нуждается в срочном хирургическом вмешательстве стоимостью миллион рублей. Однако таких денег у Отара нет, сообщает источник. В настоящий момент репортер находится в сознании в реанимации.

При этом Lenta.ru передает другую информацию. Журналистам издания удалось выяснить, что Кушанашвили стал плохо себя чувствовать несколько дней назад. Он сразу обратился за помощью к медикам, которые провели ему операцию. По словам источника, сейчас Кушанашвили восстанавливается.

В последний раз журналист выходил на связь 19 июня. Он сообщил, что работал над новым выпуском своего шоу и жаловался на самочувствие. Подробностями шоумен не поделился.

Ранее стало известно, что срочная операция потребовалась певице Анне Седаковой. Артистку госпитализировали.