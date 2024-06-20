Басков спасает попавшего в реанимацию со страшным диагнозом Кушанашвили

В четверг, 20 июня, стало известно об ухудшении состояния 53-летнего журналиста Отара Кушанашвили. Его срочно доставили в реанимацию. В качестве предварительного диагноза называют цирроз печени. Также не исключается, что у знаменитости панкреатит. И все это на фоне проблем с сердцем, которые появились после инсульта, который перенес мужчина ранее. Народный артист России Николай Басков как друг журналиста не мог пройти мимо печальных известий.

Как сообщил телеграм-канал Lomovka, певец хочет спасти Кушанашвили, оплатив лечение. В настоящий момент Николай Басков пытается выяснить, о какой сумме может идти речь. По возвращении в Москву артист незамедлительно приступит к оказанию помощи Отару Кушанашвили.

Интересно, что Николай Басков оказывает помощь журналисту не впервые. Как рассказывал Отар, в 2006-м певец подарил Кушанашвили 100 тысяч долларов, в которых на тот момент очень нуждался. Поступок Николая шокировал мужчину, ведь тот раньше рьяно критиковал певца.

Ранее Николай Басков поссорился с Ольгой Бузовой из-за шутки на "Премии МУЗ-ТВ". Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".