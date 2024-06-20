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Четверг 20 июня

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Мучительно, но быстро: стало известно, как умирал единственный сын Зайцева

Мучительно, но быстро: стало известно, как умирал единственный сын Зайцева

Егор умер 19 июня.

Сын прославленного модельера Вячеслава Зайцева пережил своего отца всего лишь на год. Накануне стало известно, что Егор скончался в больнице. По некоторым данным, наследник кутюрье страдал от онкологии. Сообщается, что в начале этого года Зайцев-младший попал в медучреждение с COVID-19. Врачи диагностировали у него рак толстой кишки в запущенной форме. На тот момент злокачественные клетки охватили печень, легкие и кишечник. 

В первых числах июня Егору стало плохо, и его экстренно увезли на скорой. На протяжении трех недель медики делали все возможное, чтобы спасти наследника дизайнера. Однако у него перестали функционировать почки и в брюшной полости скопилась вода. Зайцева-младшего подключили к аппарату ИВЛ. Он умер в реанимации, не приходя в сознание. 

Последний раз Егор выходил на связь 31 мая. В своем блоге он поздравил с днем рождения старейший байкерский клуб "Ночные волки", членом которого был с момента его основания. Друзья сына модельера почувствовали беду, когда в начале месяца он снова оказался на больничной койке. 

"Его вера, преданность была непоколебима. Я, как никто другой, этому свидетель. Потому, наверное, по-волчьи, по-животному почуял день, когда он собрался покинуть нас", – написал Александр Залдостанов, известный как Хирург. 

Соратник Зайцева поблагодарил священника, который прибыл к Зайцеву в больницу. Залдостанов также опубликовал последний снимок Егора. На фото единственный наследник модельера лежит на больничной койке, подключенный к аппаратуре. 

Фото: соцсети/@hirurgnw

Ранее стало известно, что скончалась популярная актриса Анастасия Заворотнюк. Она боролась с раком головного мозга на протяжении пяти лет. С момента, как звезда кинематографа узнала о недуге, она пропала из публичного пространства и вела закрытый образ жизни. Гримерша Заворотнюк, которая работала с ней на съемках, заявила, что давно замечала у нее симптомы онкологии. 

20 июня 2024, 08:48
Егор Зайцев. Фото: скриншот YouTube /@MODA-TV
Елизавета Федорова
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