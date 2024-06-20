Мучительно, но быстро: стало известно, как умирал единственный сын Зайцева

Сын прославленного модельера Вячеслава Зайцева пережил своего отца всего лишь на год. Накануне стало известно, что Егор скончался в больнице. По некоторым данным, наследник кутюрье страдал от онкологии. Сообщается, что в начале этого года Зайцев-младший попал в медучреждение с COVID-19. Врачи диагностировали у него рак толстой кишки в запущенной форме. На тот момент злокачественные клетки охватили печень, легкие и кишечник.

В первых числах июня Егору стало плохо, и его экстренно увезли на скорой. На протяжении трех недель медики делали все возможное, чтобы спасти наследника дизайнера. Однако у него перестали функционировать почки и в брюшной полости скопилась вода. Зайцева-младшего подключили к аппарату ИВЛ. Он умер в реанимации, не приходя в сознание.

Последний раз Егор выходил на связь 31 мая. В своем блоге он поздравил с днем рождения старейший байкерский клуб "Ночные волки", членом которого был с момента его основания. Друзья сына модельера почувствовали беду, когда в начале месяца он снова оказался на больничной койке.

"Его вера, преданность была непоколебима. Я, как никто другой, этому свидетель. Потому, наверное, по-волчьи, по-животному почуял день, когда он собрался покинуть нас", – написал Александр Залдостанов, известный как Хирург.

Соратник Зайцева поблагодарил священника, который прибыл к Зайцеву в больницу. Залдостанов также опубликовал последний снимок Егора. На фото единственный наследник модельера лежит на больничной койке, подключенный к аппаратуре.





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