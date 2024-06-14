"Срочная операция": Анну Седокову экстренно госпитализировали

В пятницу, 14 июня, Анна Седокова планировала посетить премию канала МУЗ-ТВ в качестве ведущей и должна была вручить одну из наград. Для этого события она выбрала роскошный наряд. Однако внезапно у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем, и она была вынуждена отменить свое участие в мероприятии.

Анна вышла на связь с поклонниками в популярной социальной сети, чтобы сообщить о своем отсутствии на премии МУЗ-ТВ и экстренной госпитализации. Певица выложила в интернет снимок, сделанный в больнице.

"Срочная операция, и вот я уже никуда не еду", – с грустью сообщила артистка.

Позже Седокова сообщила, что операция, необходимость в которой возникла в самый неподходящий момент, уже проведена. Теперь певице предстоит потратить немало времени на восстановление. При этом артистка не стала уточнять диагноз, из-за которого она оказалась на операционном столе.

Ранее Анна Седокова рассказала о возможном разводе с Янисом Тиммой. Певица вспомнила период, когда их отношения оказались на грани разлада. По словам знаменитости, они смогли преодолеть сложности, возникшие в браке, и теперь они вновь живут счастливо. Слова артистки приводил женский журнал "Клео.ру".