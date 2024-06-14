"Срочная операция": Анну Седокову экстренно госпитализировали

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Дочь Заворотнюк рассказала о мистике после смерти материДочь Заворотнюк рассказала о мистике после смерти матери Друг Заворотнюк раскрыл правду об отношениях актрисы с мужем: "Болезнь меняет человека"Друг Заворотнюк раскрыл правду об отношениях актрисы с мужем: "Болезнь меняет человека" Слепла и прикладывалась к бутылке: вот что происходило с Заворотнюк перед болезньюСлепла и прикладывалась к бутылке: вот что происходило с Заворотнюк перед болезнью "Она правду сказала": Тарасов ответил высмеявшей его Бузовой"Она правду сказала": Тарасов ответил высмеявшей его Бузовой

Лента новостей

Воскресенье 16 июня

22:52Благоприятные дни для зачатия в августе 2024 года 21:33Володина поделилась прогнозом для рожденных в 1972 и 1973 годах 18:31Перенесшая операцию Седокова оставила в Сети важное сообщение 15:14"Хочу от тебя детей": Дима Билан согласился "замутить" с Лолитой 12:24В течение 7 лет: Катя Лель предсказывает шокирующие изменения всей планете 09:03"Это свинство": Гордон обвинила "добрячка" Николаева в нечестности 04:04"До сих пор люблю": Лазарев признался в чувствах к прославленной певице 01:06Рудковская вступилась за Баскова, который оскорбил Бузову: Надо знать Колю 22:25Благоприятные дни для косметических процедур в августе 2024 года 20:35Асмус публично высмеяла женившегося Харламова: Зарабатывает на раздел имущества 17:45Преобразите свой сад! Создаем красивые клумбы своими руками 15:4010 мистических признаков приближения финансового благополучия 13:38Мята: польза и вред для организма 12:245 причин для отдыха в загородном отеле этим летом 10:34Как приготовить домашний квас на ржаной закваске 09:13Развиваем в себе радость и благодарность: техники для культивирования положительных эмоций 04:16Мужа онкобольной Кейт Миддлтон уличили в изменах: "Столько лет терпела унижения" 01:00Использовал и причинил боль: появились возмутительные детали романа Муцениеце и Кологривого 23:14Благоприятные дни для маникюра в августе 2024 года 22:10Едва сдерживающая слезы Бузова осадила высмеявшего ее Баскова на "Премии МУЗ-ТВ" 21:23"Хотела избавиться": почему Семенович на самом деле уменьшила грудь 20:26"Поймали и увезли": голый мужчина сорвал выступление Савичевой 20:07"Зачем тебе это надо?": Хилькевич задумала сменить имя дочери 18:48"Срочная операция": Анну Седокову экстренно госпитализировали 18:30"Я на дне": Анфиса Чехова сообщила о депрессии 17:09Объявлено о провале Успенской в борьбе с Киркоровым 16:18Федосеева-Шукшина взмолилась о примирении дочерей перед смертью 15:38Благоприятные дни для операций в августе 2024 года 14:38Сын Наташи Королевой и Тарзана вырос копией Игоря Николаева: нужен ДНК-тест 14:01В 61 год: стало известно, кому Григорий Лепс завещал все нажитое 13:59Лунный календарь здоровья на август 2024 года 12:58Дикие условия жизни сына Фриске шокировали общественность: мама бы такого не допустила! 11:35Вышагивала по сцене, тряся голыми ягодицами: позорное выступление Лолиты освистали 10:49"Обманул и скрылся": 92-летний отец Филиппа Киркорова лишился 3,5 миллионов рублей 10:19Хочет сделать больно Саше? Брошенная Петровым Стася Милославская засветила нового мужчину 10:1241-летняя Анастасия Стоцкая раскрыла простой секрет идеальной формы 10:08Вцепилась в маму и боится отпустить: Нюша показала грустную дочь, которую отдала мужу-изменнику 09:56Киркорову сообщили о нерешаемой проблеме с Пугачевой 09:51Покруче, чем в сериалах: Муцениеце и новая жена Прилучного сцепились на глазах у народа 04:4410 народных примет про деньги: как привлечь в дом богатство и удачу 01:37Эксперт раскрыл секрет экстремально похудевшего Алексея Чумакова 22:37Благоприятные дни для свадьбы в августе 2024 года 22:03Угрожали оружием: похищенную Анну Семенович едва не изнасиловали 21:11"Иноагентства было мало": что губит объявленную в розыск Лазареву*? 20:20Бывший муж подвел Гагарину: Не позорься! 19:28Моргенштерн* отказался возвращаться в Россию и вот почему: Я сяду 19:21Мужские футболки 2024 года: обзор актуальных фасонов и расцветок 18:37"Друг друга съели": Анна Седокова высказалась о разводе с Янисом Тиммой 17:48"Она правду сказала": Тарасов ответил высмеявшей его Бузовой 16:16Маникюр с цветами 2024 года: обзор актуальных дизайнов для разных сезонов
1370
800
true

"Срочная операция": Анну Седокову экстренно госпитализировали

Анне Седоковой срочно потребовалась помощь врачей.

В пятницу, 14 июня, Анна Седокова планировала посетить премию канала МУЗ-ТВ в качестве ведущей и должна была вручить одну из наград. Для этого события она выбрала роскошный наряд. Однако внезапно у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем, и она была вынуждена отменить свое участие в мероприятии.

Анна вышла на связь с поклонниками в популярной социальной сети, чтобы сообщить о своем отсутствии на премии МУЗ-ТВ и экстренной госпитализации. Певица выложила в интернет снимок, сделанный в больнице.

"Срочная операция, и вот я уже никуда не еду", – с грустью сообщила артистка. 

Позже Седокова сообщила, что операция, необходимость в которой возникла в самый неподходящий момент, уже проведена. Теперь певице предстоит потратить немало времени на восстановление. При этом артистка не стала уточнять диагноз, из-за которого она оказалась на операционном столе.

Ранее Анна Седокова рассказала о возможном разводе с Янисом Тиммой. Певица вспомнила период, когда их отношения оказались на грани разлада. По словам знаменитости, они смогли преодолеть сложности, возникшие в браке, и теперь они вновь живут счастливо. Слова артистки приводил женский журнал "Клео.ру".

14 июня 2024, 18:48
Анна Седокова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
The Voice Mag✓ Надежный источник

Перенесшая операцию Седокова оставила в Сети важное сообщение

Перенесшая операцию Седокова оставила в Сети важное сообщение
Анна Седокова вышла на связь с поклонниками.

"Хочу от тебя детей": Дима Билан согласился "замутить" с Лолитой

"Хочу от тебя детей": Дима Билан согласился "замутить" с Лолитой
Дима Билан рассказал, что артистка уже давно положила на него глаз.

В течение 7 лет: Катя Лель предсказывает шокирующие изменения всей планете

В течение 7 лет: Катя Лель предсказывает шокирующие изменения всей планете
Катя Лель уверена: скоро люди станут совершеннее.

"Это свинство": Гордон обвинила "добрячка" Николаева в нечестности

"Это свинство": Гордон обвинила "добрячка" Николаева в нечестности
Юрист высказала свое мнение об Игоре Николаеве.

"До сих пор люблю": Лазарев признался в чувствах к прославленной певице

"До сих пор люблю": Лазарев признался в чувствах к прославленной певице
Сергей Лазарев с теплотой вспоминает о совместной работе со знаменитой артисткой.

Рудковская вступилась за Баскова, который оскорбил Бузову: Надо знать Колю

Рудковская вступилась за Баскова, который оскорбил Бузову: Надо знать Колю
Продюсер высказалась о неудачной шутке Николая Баскова об Ольге Бузовой.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева