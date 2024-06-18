Звезда "Слова пацана" Базанов частично признал вину по делу об убийстве бизнесмена

Нашумевший сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" не только вызвал широкие общественные обсуждения, но и помог правоохранительным органам. Оказалось, что благодаря проекту Жоры Крыжовникова удалось опознать одного из подозреваемых, проходящего по делу об убийстве бизнесмена, которое произошло 13 лет назад. Актер Сергей Базанов, сыгравший эпизодическую роль в проекте, был замешан в преступлении.

Фигуранты дела, в том числе Базанов, дали частичное признание. Они заявили, что участвовали в разбое, но причастность к убийству отрицают. Источник передает, что с ними заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Впрочем, один из подозреваемых заявил, что организатором убийства был именно Сергей Базанов. Известно, что по этому делу арестован четвертый подозреваемый.

Убийство бизнесмена произошло в 2011 году. Тогда группа из четырех человек напала на мужчину с целью забрать 900 тысяч долларов, которые были у него при себе. Предприниматель не согласился отдать наличные добровольно и был ранен в голову, после чего скончался на больничной койке.

Все это время дело оставалось нераскрытым, но после того, как сериал "Слово пацана" вышел в эфир, свидетель узнал актера и сообщил в полицию. Материалы дела были подняты снова.

Ранее автор "Слова пацана" Гараев призвал не ждать второй сезон сериала.