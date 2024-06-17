Разница в возрасте 43-года: 61-летний Лепс обручился с ровесницей свой дочери

Совсем недавно Григорий Лепс переживал из-за расставания с супругой Анной Шаплыковой, с которой пробыл в браке два десятка лет. А теперь артист вышел в свет с молодой красоткой. На премии "МУЗ-ТВ" артист появился в обществе юной девушки, которая на первый взгляд, ровесница его дочери Николь. На вопрос ведущего, приходится ли спутница невестой, Лепс ответил коротко: "Она еще не решила, но, скорее всего – да!".





Выяснилось, что Григория на мероприятии сопровождала Аврора Киба. Девушке исполнилось 18 лет в феврале этого года. Совершеннолетие студентка МГИМО отмечала в Дубае. В последнее время Аврора публикует в блоге роскошные букеты, а неделю назад она показала кольцо, украшенное бриллиантом. Стоимость такого изделия оценивается в 30 миллионов рублей. Украшение очень похоже на помолвочное, а девушка подписала снимок с интригой: "Коротко, но ясно".





СМИ сообщают, что Аврора – не просто поклонница таланта Лепса, а его невеста и будущая жена. Эту информацию подтвердили и друзья артиста. Они заявили, что исполнитель хита "Рюмка водки на столе" решил в очередной раз связать себя узами брака.

"Недавно Гриша сделал ей предложение, подарил кольцо Graff с внушительным бриллиантом. Теперь вот ждём свадьбу, Лепс решил жениться!" – поделились подробностями близкие из окружения артиста.

Познакомить с Лепсом Аврору могла ее мама Татьяна Киба. Вероятно, с ее позволения артист с девушкой начали встречаться чаще. В своем блоге 18-летняя красотка опубликовала кадры семейного ужина. Все видео и фото, где появляется Лепс, она подписала: "Семья".





Аврору можно было бы заподозрить в том, что она охотится за богатствами Лепса. Однако Киба из хорошо обеспеченной семьи. В детстве девушка занималась балетом, знает, как держать себя на публике и вести светские беседы. Несколько раз в год она ездит отдыхать за границу и останавливается в лучших отелях.

Именно поэтому знакомые певца недоумевают: что нашла юная Аврора в исполнителе, который старше ее на 43 года.

Ранее стало известно, кому Лепс завещал все нажитое.