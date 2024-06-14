"Обманул и скрылся": 92-летний отец Филиппа Киркорова лишился 3,5 миллионов рублей

"Дружба" с "успешным бизнесменом" Санасаром Басенцяном обернулась для 92-летнего отца Филиппа Киркорова потерей крупной суммы денег. Мужчина втерся к Будросу Филипповичу в доверие и попросил в долг с гарантией возврата больше трех миллионов рублей. Артист даже взял расписку с "приятеля" и ни о чем не переживал. Однако прошел уже почти год, а обратно свои деньги пенсионер так и не получил.

Совсем недавно родитель поп-короля начал бить тревогу: прошло столько времени, а ни денег, ни "друга" он так и не увидел. Киркоров-старший обратился в полицию. Юристы певца требуют признать действия Санасара Басенцяна мошенническими.

Выяснилось, что мужчина познакомился с отцом Киркорова за несколько месяцев до того, как попросил финансовой помощи. Он постоянно звонил пенсионеру, приглашал в ресторан и узнавал о его здоровье: словом, проявлял заботу, которой зачастую так не хватает пожилым людям. Деньги Бедрос Филиппович дал бизнесмену под расписку до 10 октября прошлого года.

Выяснилось, что Басенцян давно подал на банкротство, а во владении у мужчины нет ни имущества, ни счетов. Адвокат Киркорова Олег Кулагин считает, что 92-летний родитель Филиппа попал в руки мошенника и отдавать взятые в долг деньги "друг" и не планировал.

"Есть все признаки спланированного мошенничества по весьма распространенному сценарию: втерся в доверие, обманул, скрылся", – заявил эксперт.

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