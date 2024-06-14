В 61 год: стало известно, кому Григорий Лепс завещал все нажитое

Популярный исполнитель Григорий Лепс только планирует отметить 62-летие. На здоровье артист не жалуется, да и выглядит вполне себе моложаво. Однако выяснилось, что певец уже составил завещание и выбрал наследников, которые получат все нажитое имущество.

"Детям, конечно. Кому достанется", – уверенно заявил музыкант.

Напомним, у Григория Лепса четверо детей: 39-летняя дочь Инга от первого брака, 22-летняя наследница Ева, 17-летняя Николь и единственный сын Иван, которому сейчас четырнадцать. Судя по всему, после кончины исполнителя хита "Рюмка водки на столе" его отпрыски бедствовать не будут. Состояние Лепса оценивается в 500 миллионов рублей, кроме того, он владеет рядом недвижимости: от роскошной квартиры в столице за 70 миллионов до виллы в Подмосковье стоимостью около миллиарда рублей.

Помимо прочего, Григорию подарили внушительных размеров участок земли в Тверской области. Как заявляет сам артист, скоро он возведет там "скромный" домик на три тысячи "квадратов" и будет жить уединенной жизнью.

"Десять спален, какая-то гостиная. Друзей много, детей много", – поделился планами шоумен.

Ранее Григорий Лепс возмутился размерам гонорара за собственные концерты. Услышав цифру, певец заявил, что "вообще не поедет тогда".