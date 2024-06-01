55-летняя Буланова раскрыла секрет стройности: Спортом не занималась никогда

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова недавно приняла участие в новом музыкальном телешоу "Поймай меня, если сможешь", где выступала вместе с другими звездами. Ее изящный наряд, особенно нежно-розовая юбка, подчеркнул стройную фигуру артистки. В недавнем интервью певица поделилась секретами своей великолепной формы.

Оказывается, на протяжении последних 25 лет Татьяна Буланова придерживается строгого правила – не употреблять пищу после пяти вечера. Она исключила из своего рациона жареные и жирные блюда, а также продукты с высоким содержанием жиров, такие как майонез. Певица предпочитает простую, но при этом острую еду.

"Спортом не занималась никогда", – призналась 55-летняя артистка.

Но, несмотря на то, что спорт никогда не был частью ее жизни, недавно она решила добавить физическую активность в свою рутину. Теперь Татьяна периодически посещает танцевальные занятия, чтобы поддерживать тело в тонусе и сохранять свою фигуру.

Стоит отметить, что не так давно Татьяна Буланова вышла замуж за своего избранника, бизнесмена Валерия Руднева, который моложе ее почти на 20 лет. Ранее артистка рассказывала, чем ее покорил новый возлюбленный. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".