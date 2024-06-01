55-летняя Буланова раскрыла секрет стройности: Спортом не занималась никогда

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

В Сеть попало последнее сообщение Заворотнюк: "Осталось непрочитанным" В Сеть попало последнее сообщение Заворотнюк: "Осталось непрочитанным" Страстный поцелуй Бузовой и Давы обернулся скандалом: "Как это низко"Страстный поцелуй Бузовой и Давы обернулся скандалом: "Как это низко" Названо место прощания с Анастасией ЗаворотнюкНазвано место прощания с Анастасией Заворотнюк Алсу готовится делить имущество с Яном Абрамовым в связи с разводом - MashАлсу готовится делить имущество с Яном Абрамовым в связи с разводом - Mash

Лента новостей

Суббота 1 июня

21:28Салат из свеклы с фетой: пошаговый рецепт 20:08Маникюр на море 2024: модные идеи и советы по уходу 18:14Лето 2024: самые благоприятные дни для реализации целей - прогноз Володиной 15:28Риски модных диет: опасности кетодиеты, интервального голодания и монодиет 12:0355-летняя Буланова раскрыла секрет стройности: Спортом не занималась никогда 09:15Чем удивить ребенка в День защиты детей: 8 советов 04:30Собчак в кожаном наряде похвасталась преображением: "Не фейстюн" 01:30Банты или фетиш? Сложный тест на знание ударений в русском языке 22:30Чем лечить ячмень на глазу: действенные медикаментозные и домашние методы 22:28Как добиться идеальных локонов дома: пошаговая инструкция 22:01Июнь 2024: прогноз для всех знаков зодиака от астролога Тамары Глоба 21:19Режиссер рассказал о последней роли Заворотнюк, которую никто не увидел 20:21Такие разные Козероги: анализ представителей знака от Василисы Володиной 19:46Перенесший инфаркт Куклачев вновь оказался в клинике: что произошло 18:12Симптомы недостатка витамина D: как распознать и предотвратить дефицит 18:06Кожа малинового цвета: жизнь Безруковой оказалась под угрозой из-за пораженной конечности 17:06Забеременевшая Королева скрыла имя отца ребенка: Зачем вторгаться в мою жизнь? 15:49Новую песню Пугачевой сочли плевком: В очередной раз срыгнула 14:36Пугачева сделала новое скандальное заявление: "Моральные уроды" 13:46Провернул дельце и укатил в США: внук Пугачевой поехал тратить 230 млн., полученные в России 12:39Максим Фадеев выпустил песню о Салтанат Нукеновой и столкнулся с критикой 12:29Лечение защемления седалищного нерва: методы и советы 11:29Наташа Королева рассказала о беременности от Игоря Николаева: "Родила очень вовремя" 10:55Никак не может успокоиться: Бузова решила добить Тарасова спустя 8 лет после развода 10:17Лазарев поселил у себя в квартире 65-летнюю пенсионерку: странное увлечение 09:23Порадовавшийся смерти Заворотнюк Потап сделал еще одно заявление об актрисе: лучше бы молчал 08:55Миллионы в день и выпивка: вот как Петров и Бурунов докатились до "скотского состояния" 04:44Рецепт простого салата, благодаря которому Дженнифер Энистон скинула 15 килограммов 01:44Бросил Америку ради нее: как Петр Чернышев добился Заворотнюк, однажды увидев ее по телевизору 22:01Появившийся на публике Гоша Куценко прячет ожоги: что произошло 21:03Публике неожиданно рассказали о связи Заворотнюк и Фриске 20:08Опальную Ивлееву увидели в мужском монастыре: с грустным взглядом и в платке 19:28"Исправляй!": Бузова публично обратилась к стыдящему себя Тарасову 18:43Вот как врачам удалось продлить жизнь Заворотнюк со смертельной болезнью 17:07Что известно о состоянии Михайлова после новостей о его госпитализации 16:02Стало известно, где похоронят Анастасию Заворотнюк 15:36Украинский рэпер Потап порадовался смерти Заворотнюк: Хорошо, что больше не сыграешь 14:43"Гнев и поиск крайних": в каком состоянии сейчас муж скончавшейся Заворотнюк 14:42Как правильно общаться в социальных сетях: правила этикета и советы по соблюдению безопасности 13:22В Сеть попало последнее сообщение Заворотнюк: "Осталось непрочитанным" 12:11"Рак груди, 4 стадия": Яна Рудковская рассказала об онкологии 11:15Крестница Пугачевой готовится занять ее место в России: пошла по стопам Примадонны 10:46Названо место прощания с Анастасией Заворотнюк 09:55Скончалась актриса кино и сериалов Анастасия Заворотнюк 09:36Семена льна – польза и вред для здоровья, как употреблять продукт, чтобы исключить негативные последствия 09:28Галкин* засобирался в Россию и получил неожиданную оплеуху 08:42Разомлевшего Петросяна застукали в гримерке с молодой девушкой без лифчика 06:20Лунный календарь рыболова на июль 2024 04:57Оскандалившуюся Собчак высмеяли в Сети: "Жена Петросяна" 03:38Астрологический прогноз от Анжелы Перл на июль 2024
1370
800
true

55-летняя Буланова раскрыла секрет стройности: Спортом не занималась никогда

55-летняя Буланова раскрыла секрет стройности: Спортом не занималась никогда

Татьяна Буланова придерживается строгого правила.

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова недавно приняла участие в новом музыкальном телешоу "Поймай меня, если сможешь", где выступала вместе с другими звездами. Ее изящный наряд, особенно нежно-розовая юбка, подчеркнул стройную фигуру артистки. В недавнем интервью певица поделилась секретами своей великолепной формы.

Оказывается, на протяжении последних 25 лет Татьяна Буланова придерживается строгого правила – не употреблять пищу после пяти вечера. Она исключила из своего рациона жареные и жирные блюда, а также продукты с высоким содержанием жиров, такие как майонез. Певица предпочитает простую, но при этом острую еду.

"Спортом не занималась никогда", – призналась 55-летняя артистка.

Но, несмотря на то, что спорт никогда не был частью ее жизни, недавно она решила добавить физическую активность в свою рутину. Теперь Татьяна периодически посещает танцевальные занятия, чтобы поддерживать тело в тонусе и сохранять свою фигуру.

Стоит отметить, что не так давно Татьяна Буланова вышла замуж за своего избранника, бизнесмена Валерия Руднева, который моложе ее почти на 20 лет. Ранее артистка рассказывала, чем ее покорил новый возлюбленный. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру". 

1 июня 2024, 12:03
Татьяна Буланова. Фото: YouTube / @LebedevaMaria
Дмитрий Алексеев
teleprogramma.pro✓ Надежный источник

Банты или фетиш? Сложный тест на знание ударений в русском языке

Банты или фетиш? Сложный тест на знание ударений в русском языке
Ответить на все вопросы непросто.

Перенесший инфаркт Куклачев вновь оказался в клинике: что произошло

Перенесший инфаркт Куклачев вновь оказался в клинике: что произошло
Юрий Куклачев снова оказался среди врачей.

Кожа малинового цвета: жизнь Безруковой оказалась под угрозой из-за пораженной конечности

Кожа малинового цвета: жизнь Безруковой оказалась под угрозой из-за пораженной конечности
Ирина Безрукова рассказала, с чем ей пришлось столкнуться

Пугачева сделала новое скандальное заявление: "Моральные уроды"

Пугачева сделала новое скандальное заявление: "Моральные уроды"
Артистка обратилась к дочери Кристине Орбакайте.

Максим Фадеев выпустил песню о Салтанат Нукеновой и столкнулся с критикой

Максим Фадеев выпустил песню о Салтанат Нукеновой и столкнулся с критикой
Громкое дело погибшей девушки шокировало общественность по всему миру.

Никак не может успокоиться: Бузова решила добить Тарасова спустя 8 лет после развода

Никак не может успокоиться: Бузова решила добить Тарасова спустя 8 лет после развода
Певица публично обратилась к футболисту.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу