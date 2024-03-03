Буланова рассказала, чем ее покорил новый супруг

В 2023 году Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. 54-летняя артистка связала свою жизнь с бизнесменом Валерием Рудневым, который моложе ее почти на 20 лет.

История любви молодоженов была очень романтичной. Оказывается, 5 лет назад их познакомила Анна Семенович, которая на тот момент встречалась с приятелем Валерия.

Будущий избранник понравился исполнительнице хита "Ясный мой свет" с первого взгляда, но она сомневалась во взаимном интересе. Ей показалось, что Руднева больше заинтересовала Семенович. Они обменялись номерами и после расставания общались по телефону до самого утра. На следующий день Валерий сделал артистке сюрприз перед ее отъездом в столицу.





"Он прислал машину, цветы, кофе, булочки какие-то. Это было очень приятно, неожиданно", – вспоминает Татьяна Буланова.

Она добавила, что такая простая забота покорила ее, такого для нее никто до этого не делал. И такое трогательное отношение Валерия стало для нее дороже всех бриллиантов и дорогих подарков.

Такая значительная разница в возрасте не смущает возлюбленных. Но перед знакомством с родителями мужа Татьяна Буланова волновалась, ведь его мама всего на 5 лет старше певицы.