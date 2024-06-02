Володина рассказала о скрытых талантах Скорпионов

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

В Сеть попало последнее сообщение Заворотнюк: "Осталось непрочитанным" В Сеть попало последнее сообщение Заворотнюк: "Осталось непрочитанным" Страстный поцелуй Бузовой и Давы обернулся скандалом: "Как это низко"Страстный поцелуй Бузовой и Давы обернулся скандалом: "Как это низко" Названо место прощания с Анастасией ЗаворотнюкНазвано место прощания с Анастасией Заворотнюк Алсу готовится делить имущество с Яном Абрамовым в связи с разводом - MashАлсу готовится делить имущество с Яном Абрамовым в связи с разводом - Mash

Лента новостей

Воскресенье 2 июня

06:35Нужно время на печаль: техники и поддержка для переживания и преодоления горя 03:20Быстрые и эффектные прически для свидания: пошаговые инструкции 00:27Володина рассказала о скрытых талантах Скорпионов 21:28Салат из свеклы с фетой: пошаговый рецепт 20:08Маникюр на море 2024: модные идеи и советы по уходу 18:14Лето 2024: самые благоприятные дни для реализации целей - прогноз Володиной 15:28Риски модных диет: опасности кетодиеты, интервального голодания и монодиет 12:0355-летняя Буланова раскрыла секрет стройности: Спортом не занималась никогда 09:15Чем удивить ребенка в День защиты детей: 8 советов 04:30Собчак в кожаном наряде похвасталась преображением: "Не фейстюн" 01:30Банты или фетиш? Сложный тест на знание ударений в русском языке 22:30Чем лечить ячмень на глазу: действенные медикаментозные и домашние методы 22:28Как добиться идеальных локонов дома: пошаговая инструкция 22:01Июнь 2024: прогноз для всех знаков зодиака от астролога Тамары Глоба 21:19Режиссер рассказал о последней роли Заворотнюк, которую никто не увидел 20:21Такие разные Козероги: анализ представителей знака от Василисы Володиной 19:46Перенесший инфаркт Куклачев вновь оказался в клинике: что произошло 18:12Симптомы недостатка витамина D: как распознать и предотвратить дефицит 18:06Кожа малинового цвета: жизнь Безруковой оказалась под угрозой из-за пораженной конечности 17:06Забеременевшая Королева скрыла имя отца ребенка: Зачем вторгаться в мою жизнь? 15:49Новую песню Пугачевой сочли плевком: В очередной раз срыгнула 14:36Пугачева сделала новое скандальное заявление: "Моральные уроды" 13:46Провернул дельце и укатил в США: внук Пугачевой поехал тратить 230 млн., полученные в России 12:39Максим Фадеев выпустил песню о Салтанат Нукеновой и столкнулся с критикой 12:29Лечение защемления седалищного нерва: методы и советы 11:29Наташа Королева рассказала о беременности от Игоря Николаева: "Родила очень вовремя" 10:55Никак не может успокоиться: Бузова решила добить Тарасова спустя 8 лет после развода 10:17Лазарев поселил у себя в квартире 65-летнюю пенсионерку: странное увлечение 09:23Порадовавшийся смерти Заворотнюк Потап сделал еще одно заявление об актрисе: лучше бы молчал 08:55Миллионы в день и выпивка: вот как Петров и Бурунов докатились до "скотского состояния" 04:44Рецепт простого салата, благодаря которому Дженнифер Энистон скинула 15 килограммов 01:44Бросил Америку ради нее: как Петр Чернышев добился Заворотнюк, однажды увидев ее по телевизору 22:01Появившийся на публике Гоша Куценко прячет ожоги: что произошло 21:03Публике неожиданно рассказали о связи Заворотнюк и Фриске 20:08Опальную Ивлееву увидели в мужском монастыре: с грустным взглядом и в платке 19:28"Исправляй!": Бузова публично обратилась к стыдящему себя Тарасову 18:43Вот как врачам удалось продлить жизнь Заворотнюк со смертельной болезнью 17:07Что известно о состоянии Михайлова после новостей о его госпитализации 16:02Стало известно, где похоронят Анастасию Заворотнюк 15:36Украинский рэпер Потап порадовался смерти Заворотнюк: Хорошо, что больше не сыграешь 14:43"Гнев и поиск крайних": в каком состоянии сейчас муж скончавшейся Заворотнюк 14:42Как правильно общаться в социальных сетях: правила этикета и советы по соблюдению безопасности 13:22В Сеть попало последнее сообщение Заворотнюк: "Осталось непрочитанным" 12:11"Рак груди, 4 стадия": Яна Рудковская рассказала об онкологии 11:15Крестница Пугачевой готовится занять ее место в России: пошла по стопам Примадонны 10:46Названо место прощания с Анастасией Заворотнюк 09:55Скончалась актриса кино и сериалов Анастасия Заворотнюк 09:36Семена льна – польза и вред для здоровья, как употреблять продукт, чтобы исключить негативные последствия 09:28Галкин* засобирался в Россию и получил неожиданную оплеуху 08:42Разомлевшего Петросяна застукали в гримерке с молодой девушкой без лифчика
1370
800
true

Володина рассказала о скрытых талантах Скорпионов

Володина рассказала о скрытых талантах Скорпионов

Что делает Скорпионов такими уникальными?

Скорпионы часто вызывают опасения у своих близких из-за непростого характера. Их считают скрытными и безжалостными личностями. Однако, редко кто вспоминает о таких важных качествах Скорпионов, как верность, наблюдательность и способность справляться с кризисами, отметила астролог Василиса Володина. В своем телеграм-канале она рассказала, чем отличаются представители этого знака зодиака, рожденные в разные декады.

По словам эксперта, те, кто родился с 23 по 31 октября, принадлежат к первой декаде знака и находятся под влиянием Марса. Эти люди смелы, решительны и трудолюбивы до фанатизма. Их упорство и стойкость делают их отличными спортсменами, разведчиками и сотрудниками силовых структур.

Во второй декаде, с 1 по 10 ноября, Скорпионы находятся под управлением Солнца. Они гордые и выносливые, работают исключительно в своих интересах и не прощают предательства. Часто обладают острым умом и сарказмом. Среди них можно встретить выдающихся ученых и предпринимателей.

Скорпионы третьей декады, рожденные с 11 по 22 ноября, находятся под сильным влиянием Венеры. Эти люди страстные и сексуальные, но также ревнивые и обладающие способностью чувствовать настроение и мысли окружающих. Они часто проявляют талант в хирургии и расследованиях.

Так что несмотря на сложный характер и скрытность, Скорпионы обладают множеством положительных качеств, которые делают их уникальными и неповторимыми.

2 июня 2024, 00:27
Фото: Freepik.com / @Allexxandar
Дмитрий Алексеев
Telegram / @vasilisavolodina_official✓ Надежный источник

Быстрые и эффектные прически для свидания: пошаговые инструкции

Быстрые и эффектные прически для свидания: пошаговые инструкции
Стилист по укладкам бренда Тафт Елена Сидорова поделилась простыми инструкциями по созданию стильных укладок, подходящих для романтического вечера.

55-летняя Буланова раскрыла секрет стройности: Спортом не занималась никогда

55-летняя Буланова раскрыла секрет стройности: Спортом не занималась никогда
Татьяна Буланова придерживается строгого правила.

Банты или фетиш? Сложный тест на знание ударений в русском языке

Банты или фетиш? Сложный тест на знание ударений в русском языке
Ответить на все вопросы непросто.

Перенесший инфаркт Куклачев вновь оказался в клинике: что произошло

Перенесший инфаркт Куклачев вновь оказался в клинике: что произошло
Юрий Куклачев снова оказался среди врачей.

Кожа малинового цвета: жизнь Безруковой оказалась под угрозой из-за пораженной конечности

Кожа малинового цвета: жизнь Безруковой оказалась под угрозой из-за пораженной конечности
Ирина Безрукова рассказала, с чем ей пришлось столкнуться

Пугачева сделала новое скандальное заявление: "Моральные уроды"

Пугачева сделала новое скандальное заявление: "Моральные уроды"
Артистка обратилась к дочери Кристине Орбакайте.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу