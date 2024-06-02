Володина рассказала о скрытых талантах Скорпионов

Скорпионы часто вызывают опасения у своих близких из-за непростого характера. Их считают скрытными и безжалостными личностями. Однако, редко кто вспоминает о таких важных качествах Скорпионов, как верность, наблюдательность и способность справляться с кризисами, отметила астролог Василиса Володина. В своем телеграм-канале она рассказала, чем отличаются представители этого знака зодиака, рожденные в разные декады.

По словам эксперта, те, кто родился с 23 по 31 октября, принадлежат к первой декаде знака и находятся под влиянием Марса. Эти люди смелы, решительны и трудолюбивы до фанатизма. Их упорство и стойкость делают их отличными спортсменами, разведчиками и сотрудниками силовых структур.

Во второй декаде, с 1 по 10 ноября, Скорпионы находятся под управлением Солнца. Они гордые и выносливые, работают исключительно в своих интересах и не прощают предательства. Часто обладают острым умом и сарказмом. Среди них можно встретить выдающихся ученых и предпринимателей.

Скорпионы третьей декады, рожденные с 11 по 22 ноября, находятся под сильным влиянием Венеры. Эти люди страстные и сексуальные, но также ревнивые и обладающие способностью чувствовать настроение и мысли окружающих. Они часто проявляют талант в хирургии и расследованиях.

Так что несмотря на сложный характер и скрытность, Скорпионы обладают множеством положительных качеств, которые делают их уникальными и неповторимыми.