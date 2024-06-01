Банты или фетиш? Сложный тест на знание ударений в русском языке

Правильно расставлять ударения в словах – не самая простая задача. Русский язык отличает тем, что падать оно может на любой слог, а при изменении переходит на другую его часть. Однако по тому, как человек разговаривает, часто судят о его образованности, и неправильно поставленное ударение может сыграть злую шутку. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете русский язык.

1. Начнем с простого: на какую букву падает ударение в слове "мастерски"?

а) мАстерски

б) мастерскИ

2. Что говорят, когда пошел дождь?

а) он нАчался

б) он началсЯ

в) он начАлся

3. В слове "вероисповедание" ударение падает на ...

а) вероисповЕдание

б) вероисповедАние

4. Как правильно сказать слово "квартал"?

а) квАртал

б) квартАл

в) в зависимости от значения слова

5. Он наполнил стакан...

а) дОверху

б) довЕрху

6. Что нужно сделать с шампанским на Новый год?

а) откУпорить

б) откупОрить

в) оба варианта верные

7) Что ранним утром делает сосед с дрелью?

а) свЕрлит

б) сверлИт

8) Мама повязала дочке...

а) бАнты

б) бантЫ

в) оба варианта верные

9. Как правильно говорить слово "мышление"?

а) мЫшление

б) мышлЕние

в) оба варианта верные

10. Какой из перечисленных ниже вариантов считается нормой?

а) фЕтиш

б) фетИш

Поздравляем, вы завершили тест! Сколько правильных ответов у вас получилось?

1 – б, 2 – б, 3 – а, 4 – б, 5 – а, 6 – а, 7 – б, 8 – а, 9 – в, 10 – б.