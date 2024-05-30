"Гнев и поиск крайних": в каком состоянии сейчас муж скончавшейся Заворотнюк

Сегодня стало известно о кончине популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Звезда кино была больна раком головного мозга и пять лет сражалась за свою жизнь. Родные тщательно скрывали подробности ее жизни и состояние все это время, а супруг Петр Чернышев и вовсе закрылся от мира и перестал выходить в свет.

Теперь, после кончины Анастасии, фигуристу предстоит в одиночку воспитать дочь Милу, которая родилась за несколько месяцев до того, как актрисе поставили страшный диагноз. Психолог Алёна Ал-Ас считает, что Петру придется тяжело первое время, и прежде чем вернуться к нормальной жизни, предстоит пройти 5 фаз "острого горевания".





1. Отрицание. Нежелание идти на похороны, видеть близкого в гробу – яркие маркеры данной фазы.

2. Гнев. Поиск "крайних" и злость на себя. "Я мог/могла помочь", "я должен был общаться/созваниваться/встречаться" – главные разрушающие мысли этого периода.

3. Сожаление и отчаяние. Первые нотки принятия ухода человека. Уже понятно, что он не вернется, что это все не дурной сон. Именно в этот период многие начинают искать поддержку, которая по силам: кто-то у близких, кто-то в алкоголе.

4. Примирение. Самая глубокая фаза. Именно в этот момент человек, потерявший близкого, начинает четко понимать, что покойный уже не вернется.

Очень важно отметить, что у близкого окружения тяжелых больных, которые были, например, в коме, цикл начинается с этой фазы, а потом идет опять с первой.

5. Принятие. В эту фазу уход близкого уже воспринимается более спокойно, родные готовы отдать вещи умершего, убрать фото, перестать строить свою жизнь вокруг этого горя.

Специалист отмечает, что после потери близкого человека важно не корить себя, а дать эмоциям выйти наружу. Ситуация, когда после смерти близкого не хочется вставать с постели, – абсолютно нормальна. Важно в это время оградить себя от негатива и непрошеных советов со стороны, предупреждает психолог.

По словам Алёны Ал-Ас, каждому, кто потерял близкого, главное – помнить: со временем обязательно станет легче. Произойдет это, как только человек сможет "отпустить" покойного и справиться с горем.

Ранее сообщалось, что в Сеть попало последнее сообщение Заворотнюк.