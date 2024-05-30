Украинский рэпер Потап порадовался смерти Заворотнюк: Хорошо, что больше не сыграешь

В четверг, 30 мая, стало известно о смерти Анастасии Заворотнюк, которая на протяжении пяти лет боролась с раком мозга. В настоящий момент, дабы почтить память артистки, вспоминают проекты, которые ее прославили. Конечно, в центре внимания оказывается сериал "Моя прекрасная няня", в котором Анастасия сыграла главную роль – роль няни Вики.

Поклонники сериала помнят, что главная героиня была родом из Мариуполя. Так вот. На эту часть сценария после смерти Анастасии Заворотнюк обратил внимание украинский рэпер Алексей Потапенко, которого публика знает как Потапа, исполнителя хитов "Не пара", "На районе", "Чумачечая весна", "Мы отменяем К. С.".

Артист считает, что Заворотнюк, которая представала в образе глупышки няни Вики, выставляла всех украинок недалекими. "Хорошо, что больше не сыграешь", – написал Потап, обратившись к покойной артистке. Эти слова украинского рэпера разгневали публику, из-за чего он был вынужден удалить публикацию. Но, как говорится, интернет все помнит.

Пользователи Сети обратили внимание на то, как важно оставаться человеком, несмотря на национальность. "Надеюсь, вас даже на родине отменять после такого", "Из-за одной сторис конец твоей карьере и тебе как человеку", "Глумиться над смертью человека, врубая режим обиженки – высшая степень бесчеловечности", – пишут люди Потапу.