Названо место прощания с Анастасией Заворотнюк

30 мая россияне узнали о смерти любимой многими актрисы Анастасии Заворотнюк. Звезда кинематографа страдала от одной из самых сложных форм онкологии – рака головного мозга. Об уходе жена Петра Чернышева сообщили родные на ее странице в социальных сетях. Позже в СМИ появилась неподтвержденная близкими информация о месте прощания с артисткой.

Источник сообщает, что, возможно, прощание с Заворотнюк состоится в театре имени Табакова в Москве. Именно на этой сцене блистала Анастасия до своей болезни.

Напомним, о диагнозе звезды фильма "Мамы" стало известно пять лет назад. Ставшая во второй раз мамой артистка неожиданно пропала: она перестала сниматься и выходить в общество. После стало известно о тяжелом заболевании Анастасии.

Помочь актрисе пытались лучшие медики. Она проходила курс химиотерапии и лечилась за границей, однако болезнь оказалась сильнее. С каждым годом артистка ослабевала, однако в день своего 50-летия сделала заявление о том, что планирует вернуться к съемкам в кино.

Заворотнюк дебютировала в кино в возрасте 20 лет. Однако настоящую популярность получила после выхода комедийного сериала про няню Вику Прутковскую и семью Шаталиных. Сама Анастасия признавалась, что по воле случая оказалась в этой ленте и не ожидала, что получит такую известность.