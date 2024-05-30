В Сеть попало последнее сообщение Заворотнюк: "Осталось непрочитанным"

После рождения второй дочери Милы Анастасия Заворотнюк стала жаловаться на сильные головные боли. Сначала на помощь приходило обезболивающее, но недуг не отступал, и актриса решила обратиться к медикам. Диагноз был ужасающий – опухоль головного мозга. Говорили, что мечтающая подарить супругу ребенка 47-летняя знаменитость прибегла к ЭКО, а перед этим прошла курс гормонотерапии, который мог спровоцировать развитие онкологии. На протяжении пяти лет Заворотнюк боролась за жизнь, но 30 мая стало известно, что рак победил.

Многие артисты выразили слова поддержки семье Анастасии. Коллеги отмечают, что актриса была доброй и улыбчивой. Популярный артист Стас Садальский опубликовал на своей странице в социальных сетях прощальный пост, к которому прикрепил последнее сообщение "прекрасной няни".





"У нас осталась незавершенная картина, добрая и смешная сказка для детей и взрослых. <...> Было недоснято всего полчаса. За это время дети выросли, собака ушла на пенсию, потом случилась эта страшная беда с Настей. Последнее мое сообщение ей осталось непрочитанным. Я его храню", – написал актер.

Садальский выразил восхищение мужем Заворотнюк и отметил, что тот на протяжении пяти лет делал "все возможное и невозможное", чтобы обеспечить жене достойное лечение. Известно, что актриса проходила лечение в том числе за границей, и ее дважды оперировали. А когда шансов практически не осталось, семья обратилась в Институт онкологии имени Петрова, где для Анастасии изготовили вакцину на основе взятых у нее раковых клеток.

Ранее было названо место прощания с Анастасией Заворотнюк.